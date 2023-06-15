"جبال كردستان سندنا والكريلا وقوتنا"

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها ضد مناطق الدفاع مديا، وسط مقاومة باسلة من قبل قوات الكريلا التي تكبّد جيش الاحتلال خسائر فادحة في العدة والعتاد، وعن هذا الموضوع رصدت وكالتنا آراء الأهالي في مدينة كوباني.

"جبال كردستان سندنا"

وطالب المواطن فتحي علي أهالي باكور وتركيا ألّا ينجروا خلف ادعاءات المسؤولين الأتراك الذين يخدعونهم لتحقيق مصالحهم، وقال: "يخدعونكم مرة عن طريق الانتخابات وأخرى عن طريق الحرب ضد جبال كردستان، تلك الجبال التي يناضل فيها مقاتلو الكريلا ضد مخططات دولة الاحتلال الهادفة لإبادة شعب المنطقة".

وشدد فتحي علي: "على أهالي باكور كردستان التسلح بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان للتخلص من النظام المستبد هناك، على كل فرد اليوم التحرك لدعم قوات الكريلا في جبال كردستان ووضع خلافاتهم الشخصية جانباً، فاليوم جبال كردستان هي سندنا، مقاتلو الكريلا الذين دافعوا عن مدينة كوباني بأرواحهم هم قوتنا، ومن واجبنا اليوم رد الدين لهم".

"نحن أصحاب معنويات عالية"

بدورها، أشارت المواطنة أمينة ياسين إلى أن: "دولة الاحتلال التركي وضعت الكرد نصب عينها وقررت إبادتهم، ولكنها مخطئة، فاليوم نحن أصحاب معنويات عالية لما يبديه الكريلا من معارك بطولية في وجه جيش الاحتلال التركي، لذا فالنصر حليفنا".

وتساءلت أمينة ياسين: "لماذا يغضون الطرف عن انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال التركي التي تقصف أبناءنا بالأسلحة الكيماوية في جبال كردستان؟".

"أين دعاة حقوق الانسان عما يجري في جبال كردستان"

من جانبها، أشادت المواطنة نجمة كنجو بمقاومة قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع قائلة: "هؤلاء هم سندنا وقوتنا ونحن ماضون على الدرب الذي اختاروه وأناروا به طريقنا".

أما المواطن خليل أحمد فوجّه من مدينة كوباني رسالة شكر لقوات الكريلا لأنهم علّموا كل فرد يحيا على جغرافية كردستان معنى التضحية والفداء، وأكد: "تلك التضحية التي لم يشهد تاريخ الإنسانية مثيلاً لها، وتمكنوا من ربط أجزاء كردستان الأربعة ببعضها بشهادتهم ودمائهم الطاهرة".

وتساءل: "أين دعاة حقوق الإنسان عما يجري في جبال كردستان؟، لماذا لا يردعون دولة الاحتلال التركي عن استخدامها للسلاح الكيماوي؟".

(ن ك/د)

ANHA