"إيمرالي أصبح مركز المقاومة والفكر"

تستمر السلطات التركية بسياستها التعسفية بحق القائد عبد الله أوجلان منذ يوم اعتقاله في 15 شباط عام 1999، وتفرض العزلة المشددة عليه في سجن إيمرالي ولا تسمح لأحد باللقاء به.

عضو منتدى حلب الثقافي بحي الشيخ مقصود رضوان آكري قال بهذا الصدد: "منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان من قبل الاستخبارات التركية والعالمية وحتى هذا اليوم تستمر العزلة عليه في سجن إيمرالي، وكل يوم تزداد هذه العزلة المشددة"، مضيفاً بأن "الهدف من اعتقاله والعزلة مشددة هو كسر إرادة الشعوب وخاصةً الشعب الكردي".

"ضرب مكتسبات الكرد"

ونوه آكري إلى أن جيش الاحتلال التركي يهاجم جميع المناطق التي يتواجد فيها الشعب الكردي والمكتسبات التي حققها خلال هذه الثورة، "لأن تلك المكتسبات تحققت بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وفي الوقت نفسه هذه الهجمات تستهدف شخصية القائد أوجلان".

دعم مقاومة السجون

وتابع آكري بالقول: "منذ فترة طويلة دخل المعتقلون السياسيون في السجون التركية في إضراب عن الطعام، بهدف رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان. وهذا يتطلب من الشعب الكردي دعم مقاومة السجون، لأن تحرير القائد مرتبط بحرية جميع الشعوب المضطهدة، وفكره يمثل جميع الشعوب".

"إيمرالي مركز المقاومة"

وبيّن رضوان آكري أن سجن إيمرالي بالنسبة للشعب الكردي أصبح مركزاً للمقاومة، والشعب الكردي يستلهم تلك الإرادة والمقاومة من مركز إيمرالي، "الذي حوله القائد أوجلان من سجن للتعذيب إلى سجن المقاومة والفكر الحر".

أما الرئيس المشترك لمجلس حي الأشرفية ولات معمو فأشار إلى أن الدول الرأسمالية وعلى رأسها الدولة التركية أرادت من خلال اعتقال القائد عبد الله أوجلان قطع أفكاره عن الشعب، مما يعني فصل الجسد عن الرأس، بهدف السيطرة على الشعب وإبادته، إلا أنهم لن يحققوا أهدافهم".

"القائد أمل الشعوب"

وأكمل معمو حديثه بالقول: "القائد آبو أصبح أملاً لجميع الشعوب في الشرق الأوسط، لأنه تمكن من الوصول إلى وضع حل لجميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها رغم العزلة المشددة عليه. يريدون ضرب المشروع الذي طرحه القائد من أجل الحل في سوريا والشرق الأوسط، والجميع يعلم بأن إيمرالي مكان الحل".

ودعا ولات معمو الشعب الكردي إلى دعم مقاومة السجون، والمضربين عن الطعام "الذين يناضلون ويقامون من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان وأن نستمد منهم القوة والإرادة".

(ك)

ANHA