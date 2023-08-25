"إرواء 1000 منزل" مبادرة جديدة في الحسكة

تستمر مبادرات تزويد أهالي مدينة الحسكة بمياه الشرب، وبدروه بادر حزب الخضر الديمقراطي، اليوم، بتزويد عدد من أسر المدينة بالمياه، عبر 70 صهريجاً، تحت عنوان "إرواء 1000 منزل".

وحسب المشرفين على التوزيع من الحزب، سيتم توزيع المياه لعدة أيام حتى الانتهاء من تزويد 1000 منزل وفق المقرر.

وشهدت المبادرة اليوم، توزيع المياه عبر 15 صهريجاً في حي الصالحية.

ويعاني أهالي مقاطعة الحسكة منذ احتلال الجيش التركي ومرتزقته منطقة سري كانيه عام 2019، من انقطاع المياه، وذلك بسبب قطع المحتل التركي لمياه محطة علوك عن سكان المدينة وريفها.

وأطلقت عدة مبادرات شعبية وإنسانية وفزعات عشائرية، لمؤازرة الأهالي ومدّهم بالمياه، وذلك فور إعلان مديرية المياه في الحسكة أن المدينة منكوبة، ووصل نحو ما يقارب 380 صهريجاً من المياه من حينها حتى الآن.

كما وضعت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة 40 صهريجاً في خدمة أهالي الحسكة لنقل المياه، في وقت تسعى الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة عبر مشاريع متفرقة إلى تأمين البديل لمحطة علوك.

(س س/سـ)

ANHA