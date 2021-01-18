"إرث عائلي".. يربي نحل والده منذ نصف قرن

وتعلم عبدالله حسو (64 عامًا) كيفية تربية النحل من والده، منذ خمسين عامًا، ولا يزال يحافظ على الأنواع التي تركها والده الراحل، حتى باتت تربيتها جزءًا من حياته، ومصدر رزق لأسرته.

وتعد تربية خلايا النحل إحدى العادات الاجتماعية القديمة المتوارثة في المجتمع الكردي، حيث تعمد الكثير من الأسر إلى تربية النحل لما لعسله من فوائد طبية وعلاجية، فضلًا عن أن العديد من الأسر تربيه ليكون مصدر رزق لها، من خلال بيع العسل.

'صناديق خشبية'

ويربي عبدالله حسو نحله في الفناء الخلفي لداره في قرية عابرة التابعة لناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو، داخل صناديق خشبية.

ويقول حسو إنهم كانوا يعتمدون على التوابيت الطينية قديمًا، لكن اليوم، ومع التطور الاقتصادي باتوا يربون النحل داخل توابيت خشبية تسمى "التوابيت الزراعية"، يسهل نقلها وفتحها لإخراج الإطارات الشمعية من داخل الخلية، عندما يقوم النحل بتعبئتها بالعسل.

'تعاون ثنائي'

ولا تحتاج مهنة تربية النحل إلى الكثير من الاهتمام والعناية، كونها هي مَن توفر احتياجاتها من غداء وماء، وتنظف خلاياها وتصلح الشقوق داخل الخلية، لكن يترتب على المربي مراقبة وضع التكاثر داخل الخلية ونقلها إلى أماكن يتوفر فيها الغذاء ويحميها من العوامل الجوية.

يتساعد عبدالله وزوجته، في الاهتمام بنحلهما، ويتابعان أوضاع الخلايا، وبخاصة موسم تكاثرها السنوي، ومنع تعرضها للرطوبة، وقد اكتسبا خبرتهما المهنية مع الأيام.

لكن أول مرة اعتنى فيها عبدالله بالنحل في حياته، كان عمره اثني عشر عامًا، وقتها وجد فيها المتعة والفائدة، ويعتبرها اليوم جزءًا من حياته، ويتعاون مع زوجته في تربية خلايا نحله العديدة.

'النحل الكردي'

ويقول عبد الله حسو لوكالتنا إنه يحتفظ بنوعين من النحل، وهما (الأصفر والبني)، ويصف هذين النوعين من النحل بـ "النحل الكردي".

ويضيف: تختلف أنواع النحل من منطقة إلى أخرى، وهذا النوع هو النوع المربى في المجتمع الكردي منذ مئات السنين، لذا يطلق عليه اسم النحل الكردي".

ANHA