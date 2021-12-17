"إنهم يغلقون بوابة فيش خابور.. لن نخضع مهما فعلوا وسنواصل مطالبنا بإصرار"

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي أُطلقت في معبر سيمالكا الحدودي؛ لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الكريلا الذين استشهدوا على يد قواته.

وتحاول وسائل إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني إظهار الفعالية على أنها تُنظم بالإجبار، لكن إصرار المعتصمين على المقاومة، رغم المطر والبرد، يدحض ادعاءات الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه.

وسلّمت مجموعة الدرباسية اليوم الفعالية لمجموعة تل تمر، التي تواجه هجمات الدولة التركية المحتلة بشكلٍ يومي.

استُقبل أعضاء مجلس ناحية تل تمر ومؤتمر ستار من قبل مجموعة الدرباسية.

وقرأت عضوة مؤتمر ستار، سمر خليل، بياناً، باسم مجموعة تل تمر، قالت فيه "نحن نطالب بجثامين شهدائنا. إنهم يغلقون بوابة فيش خابور الحدودية ويسعون إلى الإضرار بنا. مطلبنا الوحيد هو تسليم جثامين شهدائنا. ولن نخضع مهما فعلوا وسنواصل مطالبنا بإصرار".

واختُتم البيان بترديد الشعارات، ثم استلمت المجموعة الجديدة الفعالية.

وكان مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة قد أطلق في الـ 5 من تشرين الأول الماضي فعالية خيمة اعتصامٍ؛ للمطالبة بتسليم جثامين الكريلا المستشهدين. وتستمر الفعالية في يومها 74 بمشاركة كبيرة وزيارات تضامنية، دون أن يبدي الحزب الديمقراطي الكردستاني أي موقف إنساني تجاه مطالب المعتصمين، بل على العكس أغلق يوم أمس بوابة فيش خابور الحدودية، وبذلك أظهر للرأي العام مرة أخرى خط الخيانة التي ينتهجها.

(ف)

ANHA