"إغلاقها خيانة وإرهاب اقتصادي".. مظاهرة حاشدة في مقاطعة الحسكة تنديداً بإغلاق المعابر من قبل PDK

خرج اليوم المئات من أهالي نواحي مقاطعة الحسكة "الدرباسية وتل تمر وزركان" في مظاهرة حاشدة، نددوا من خلالها بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK للشعب الكردي، وإغلاقه للمعابر الحدودية بهدف حصار المنطقة.

وتجمّع الأهالي أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، حاملين يافطات كتب عليها "لا للعمالة، لا لاضطهاد PDK، إغلاق معبر سيمالكا هو إرهاب اقتصادي"، ورفعوا صور القائد عبد الله أوجلان، منددين من خلال الشعارات التي هتفوا بها بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وإغلاقه للمعابر الحدودية.

عند وصول الأهالي إلى ساحة الشهداء، تحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية، بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تخللتها كلمة للرئيس المشترك لمجلس ناحية الدرباسية، رستم بكر.

وقال: "تعتصم عوائل الشهداء منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أجل استلام جثامين أبنائها الشهداء، فبدلاً من أن تتضامن حكومة إقليم كردستان مع أبناء الشعب الكردي وتقاتل إلى جانبهم تتضامن مع أعداء القضية الكردية، وقامت بإغلاق المعابر الحدودية بينها وبين روج آفا بأوامر من تركيا، كي تفرض حصاراً على المنطقة".

وأوضح بكر أن هدف المظاهرة التي خرجت اليوم في ناحية الدرباسية هو استنكار للحصار الذي يفرضه الحزب الديمقراطي الكردستاني نيابة عن تركيا على أهالي شمال وشرق سوريا، وقال: "هذه الأعمال تخدم الاحتلال التركي الذي يقتل بشكل يومي أبناء الشعب الكردي أينما وجد، والذي يحاول دائماً طمس القضية الكردية وإمحاء وجود الكرد".

مشيراً إلى أن إغلاق المعابر الحدودية والحصار هو خطة متفق عليها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي بهدف تقديم الإدارة الذاتية التنازلات.

مؤكداً أن شعب شمال وشرق سوريا، شعب مقاوم، قاوم منذ انطلاقة الثورة، ومر بالكثير من الأزمات والمجازر، لكنه صمد وحافظ على مكتسباته المتحققة.

وطالب الرئيس المشترك لمجلس ناحية الدرباسية، رستم بكر، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتوقف عن الانجرار وراء مخططات أعداء الشعب الكردي، والإسراع في فك الحصار، وكذلك تسليم جثامين شهداء مقاتلي الدفاع الشعبي الذين تحتجزهم إلى ذويهم والعمل من أجل مصلحة الشعب الكردي.

(أح/ س ر)

ANHA