"هزيمة قاسية" للإخوان في الانتخابات البرلمانية المغربية والتجمع الوطني للأحرار يتصدر

واحتل حزب التجمع الوطني للأحرار موقع الصدارة في نتائج الانتخابات المغربية لينهي 10 سنوات عجاف لحكومة إخوانية، فـ"التجمع" الذي حل بالمركز الرابع بآخر انتخابات برلمانية شهدها المغرب في 2016 بحصوله على 37 مقعدًا وعد المغاربة بتغيير شامل ووفى بوعده ليحتل الصدارة في نسخة 2021.

وكشفت نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية بعد فرز 97% من الأصوات عن سقوط مدوي لحزب العدالة والتنمية (الإخواني الحاكم) في الانتخابات بحصوله على 12 مقعدًا فقط، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار بمجموع 97 مقعدًا، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيًا بـ 82 مقعدًا، ثم حزب الاستقلال ثالثًا بـ 78 مقعدًا، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدًا، تلاه حزب الحركة الشعبية بـ 26 مقعدًا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدًا، ثم 13 مقعدًا برلمانيًّا للاتحاد الدستوري، وأخيرًا العدالة والتنمية.

إطفاء "المصباح"

نجح حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة أمينه العام عزيز أخنوش وعبر شعاره "الحمامة الزرقاء" في إطفاء "المصباح" الإخواني.

ولم يخل الحس الفكاهي للمغاربة في الانتخابات فلم يكذب أحدهم خبرًا حين كتب عبر فيسبوك قائلًا: "أجنحة الحمامة سترفرف عاليًا وبقوة لتطفئ مصباح العدالة والتنمية"، الذراع السياسي لحركة التوحيد والإصلاح الدعوية.

وبدا واضحًا أن رهان عزيز أخنوش، ومعه باقي أعضاء وقيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، على 100 إجراء لمعالجة الأزمات التي تسبب فيها حزب العدالة والتنمية طيلة قيادته الشأن الحكومي بالمملكة لم يخسر في انتخابات الأربعاء.

أرقام صادمة للإخوان

أما الأرقام التي تحملها انتخابات 2021 فحدث ولا حرج، فقد خسر حزب العدالة والتنمية 90% من مقاعد البرلمان التي ظل محتفظًا بها لسنوات طويلة.

ومنذ مشاركته أول انتخابات برلمانية العام 1997، حقق "العدالة والتنمية" نتائج تصاعدية إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في 2011.

ومن بين الأرقام الصادمة أيضًا التي وجهها المغاربة لحزب العدالة والتنمية (الإخواني الحاكم) هي خسارته معظم مقاعده البرلمانية في العاصمة الاقتصادية للمملكة (الدار البيضاء).

وظلت خسارة عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، التي تلقاها في منطقة عين الشق عقب فشله في المحافظة على مقعد النيابي، أبرز النتائج السلبية التي تكبدها على صعيد المدينة.

وفشل رئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايته سعد الدين العثماني وهو أمين عام حزب العدالة والتنمية، في الفوز بمقعد برلماني بدائرة المحيط بالرباط بعد احتلاله المركز الخامس.

(د ع)