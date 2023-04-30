"حزب الخضر اليساري هو مفتاح السلام والديمقراطية لكافة الشعوب المضطهدة في تركيا"

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن 26 حزباً سلّمت قوائمها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ستجرى في 14 أيار/مايو المقبل، وكما حال الشعب في باكور (شمال كردستان) وتركيا، يترقب الشعب السوري نتائج تلك الانتخابات بحكم تدخل دولة الاحتلال التركي في الشأن السوري واحتلالها لمناطق متفرقة منها.

وترى شخصيات وطنية أن حزب الخضر اليساري الذي يتبّنى نهجاً ديمقراطياً، يخدم كافة الشعوب في تركيا، وهو مفتاح الحل والأنسب لإدارة تركيا.

في هذا السياق، أشار الشخصية الوطنية في مدينة الحسكة، محمد بدران، إلى أن تاريخ حزب العدالة والتنمية حافل بالمجازر والقتل والظلم بحق شعوب الشرق الأوسط كافة "على شعوب تركيا عدم الرضوخ لسياسات دولة الاحتلال التركي".

متسائلاً "أين الحرية في تركيا؟ أين المساواة؟ إذ تمنع السلطات التركية ذوي أي معتقل في السجون التركية من اللقاء به، فأين الحرية؟ إذا كان حزب العدالة والتنمية يكتم الأفواه الساعية إلى الحرية واسترجاع الحقوق في ساحات الحرية، ويعتقلهم فأين الحرية؟".

حزب الخضر اليساري يتبنّى نهجاً ديمقراطياً

ونوّه بدران إلى أنه لا توجد ديمقراطية لدى حزب العدالة والتنمية الذي يطبق ذهنية أتاتورك غير المحب للسلام.

من جانبه، بيّن الشخصية الوطنية، محمد داوي، أن حزب الخضر اليساري هو الأنسب لإدارة تركيا، لأنه يتبنّى نهجاً ديمقراطياً يخدم كافة الشعوب في تركيا، "أردوغان وحزبه لن ينجحا في الانتخابات مقابل حزب الخضر اليساري الساعي لحرية الشعوب".

مناشداً شعوب باكور (شمال كردستان) وتركيا عدم الإدلاء بصوتهم لصالح حزب العدالة والتنمية، بل لصالح حزب الخضر اليساري. مؤكداً "حزب الخضر اليساري هو مفتاح السلام والديمقراطية والحرية لشعوب المضطهدة في تركيا".

(م ح)

ANHA