"هيزا" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان لوس أنجلوس

علقت مخرجة الفيلم دريا دنيز، البالغة من العمر (37 عاماً)، على فوز فيلمها بجائزة "أفضل فيلم وثائقي" بالقول "إن فيلم هيزا الوثائقي تم إعداده لجميع النساء اللواتي تم تحريرهن من براثن داعش، واللواتي قاتلن ضده"، مشيرة إلى أن "الجوائز التي يتم منحها لهذا الفيلم ستكون ملكاً لهن أيضاً" بحسب وكالة فرات للأنباء.

وجمع مهرجان لوس أنجلوس لأفلام المرأة المستقلة (LA) السابع، أعمال المرأة في أجزاء كثيرة من العالم.

يروي الفيلم الوثائقي "هيزا" قصة امرأة إيزيدية تغيرت حياتها بالكامل بعد الهجمات التي شنها مرتزقة داعش في 3 آب / أغسطس 2014 على شنكال، ويسلط الضوء على جانبين آخرين هما؛ حقيقة الإبادة الجماعية والنضال.

و "هيزا" هي امرأة إيزيدية من قياديات وحدات المرأة في شنكال (YJS)، اختطفها مرتزقة داعش خلال عملية الإبادة الجماعية التي نفذها في شنكال، حيث تم نقلها إلى الرقة، عاصمة الخلافة المزعومة، إذ حاولت الانتحار عدة مرات في الرقة، ومن ثم تمكنت من الفرار من المرتزقة، والانضمام إلى صفوف وحدات المرأة في شنكال.

هذا، وانضمت هيزا كقيادية في وحدات المرأة في شنكال، إلى حملة تحرير الرقة من مرتزقة داعش عام 2016.

وكان "هيزا" قد فاز بجائزة "أفضل فيلم وثائقي" في مهرجان بودن الدولي للأفلام في السويد، وجائزة "الإنجاز العالي" في مهرجان دروك السينمائي الدولي جنوب بوتان.

وفي المهرجان، تم منح جوائز "لأفضل فيلم روائي طويل"، و"أفضل مونتاج، و"أفضل قصة قصيرة" و"أفضل مخرج" و"أفضل ممثلة" و"أفضل مخرج أفلام" و"أفضل تصوير سينمائي" و"أفضل فيلم وثائقي" ومن بينها 25 فئة.

(ي م)