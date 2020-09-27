"هو الأنسب للفلاحين".. آراء مختلفة حول قرار الإدارة الذاتية بخصوص القطن

يعد محصول القطن من المحاصيل الهامة في، شمال وشرق سوريا، بعد القمح والشعير، فيما تعتبر الرقة إحدى المناطق التي تتميز بزراعته بعد مناطق الجزيرة وإقليم الفرات.

شهدت زراعة محصول القطن تراجعاً كبيراً، خلال السنوات السابقة، من حيث المساحة المزروعة وكمية الإنتاج، بينما ازدهرت خلال العامين "الحالي والمنصرم".

ويبدأ مزارعو القطن بزراعته بداية شهر أيار من كل عام ويستمر الاعتناء به حتى موعد القطاف خلال شهر أيلول.

هذا وأقرت الإدارة الذاتية، وخلال اجتماع عقد بتاريخ 21 أيلول الجاري وحضره ممثلو اتحادات الفلاحين من الإدارات السبع في شمال وشرق سوريا، وبناء على رغبة الاتحادات، إفساح المجال لمزارعي القطن ببيع المحصول للتجار بالأسعار الحرة، بينما تُفتح المعابر للتجارة والتصدير إلى الخارج.

ليتلاقى هذا القرار مع آراء مختلفة من قبل اتحادات الفلاحين وبعض المزارعين الذين وافقوا على القرار واعتبروه القرار الأنسب مع سماح الإدارة بفتح المعابر وتقديم التسهيلات للتجار والفلاحين لتسويق محصولهم.

كنا نأمل تسعيرة من الإدارة الذاتية

المزارع محمد الخليف من ريف الرقة الغربي قال:" تكاليف باهظة تم وضعها على محصول القطن واليوم نواجه قرار الإدارة الذاتية، كنا نأمل التسعيرة التي تناسب المزارعين من الإدارة".

وأضاف الخليف نحن اليوم بحاجة إلى تسعيرة تناسب مصاريف القطن، وليس تاجرًا لا يعرف ما هي تكاليفنا ولا يشعر بتعب الفلاح.

ومن جانبه قال المزارع قيس العلي: " كنا ننتظر تسعيرة تناسبنا مثل تسعيرة القمح، ولكن الإدارة جعلتنا في حيرة من أمرنا".

القرار المتخذ بالنسبة للقطن هو الأنسب للمزارعين

وبخصوص شكاوى المزارعين على قرار الإدارة الذاتية في عملية تسويق القطن، قال الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين في الرقة احمد السالم: "تسويق القطن إلى التجار هو القرار الأنسب للمزارعين مع إصدار قرار من قبل الإدارة الذاتية بفتح المعابر أمام تجار القطن"، وأكد أنه مقترح منسقيه اتحاد الفلاحين في شمال وشرق سوريا.

كما أضاف السالم" إننا نسعى إلى سعر جيد للمزارعين يناسب المصاريف التي وضعها المزارع على محصول القطن، والذي وصل بعد إحصائيات اتحاد الفلاحين إلى 168ألف ليرة سورية للدونم، وسنعمل على تحديد السعر في السوق".

فيما أشار إلى أن الإدارة الذاتية كلفت منسقين من اتحاد الفلاحين في شمال وشرق سوريا لوضع خطة لتسويق القطن إلى التجار، وتخفيض التكاليف الجمركية في المعابر.

وكان مزارعو القطن في الرقة خلال اجتماعهم الذي يوم أمس قد رفعوا مقترحاً للإدارة الذاتية، عن طريق اتحاد الفلاحين في الرقة، يتضمن ان تسعر الإدارة الذاتية القطن بـ 900 ألف ل.س للطن الواحد.

(سـ)

ANHA