"هذه فطائس الخنازير والكفرة".. مرتزق سوري يستعرض الجثث في قره باغ

وظهر في الفيديو الذي تناقله ناشطون سوريون وصحافيون أجانب على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، أحد المرتزقة، يستعرض الجثث، ويكيل للقتلى الذين بدوا على الأرض بلباسهم العسكري، الشتائم والأوصاف المبتذلة.

وبحسب مقطع الفيديو يتوعد المرتزق السوري "كل خنزير وكافر".

كما أوضح مصور المقطع أنه من "مجموعة أبو زيد"، التي تقاتل ضمن مرتزقة "لواء الفاروق التابع لفرقة الحمزة" التي تتحرك بأوامر تركية.

ووثق المرصد السوري نقل تركيا مئات المرتزقة السوريين إلى قره باغ للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية ضد أرمينيا.

وكان مدير مرصد آرتساخ أكد في حديث لوكالتنا بأن إرسال المرتزقة إلى قره باغ هو تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، وعواقبه قد تصل إلى أعمال الإبادة الجماعية، كما طالب بمحاسبة تركيا وفق القانون الدولي.

(ي ح)