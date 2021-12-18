"حصاد الجحيم" عنوان عرض مسرحي في المركز الثقافي بالطبقة

وحضر العرض المسرحي العشرات من أهالي المدينة وعدد من الفعاليات المدنية والعسكرية والسياسية والنسائية.

مسرحية حصاد الجحيم التي تم عرضها مسبقاً في مهرجان الشهيدة آرين "جدائل السلام" في كوباني من تأليف عامر عناد وتمثيل بريفان دودخ وعامر عناد وفادي العبد الله. فيما نفذ الديكور والمكياج والإضاءة فاطمة الحسن والموسيقا صفاء الدخيل وإخراج جماعي لفرقة الطبقة للعروض المسرحية.

و تحاكي هذه المسرحية الواقع السوري الحالي والحرب الدائرة في سوريا وخاصة الجرائم والانتهاكات من قبل الفصائل المرتزقة المدعومة من قبل تركيا.

والمعنى الحقيقي لهذا العرض هو حصاد الأعمال السيئة والحرب السوداء التي مرت بها سوريا حيث يجسد العمل كافة المكونات.

والهدف من هذا العرض المسرحي هو توجيه رسالة للعالم ولمحبي السلام والاستقرار في البلاد أجمع وخاصة في سوريا.

وفي الختام تم فتح الباب لمناقشة وانتقاد العرض بهدف تطوير العمل أكثر وتلافي النواقص التي ظهرت خلال هذا العرض المسرحي.

(س ك/مـ)

ANHA