"حرية القائد هي حرية الشعوب"

تستمر دولة الاحتلال التركي بتشديد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان الذي لا ترد عنه أي معلومات، منذ 25 آذار 2021، إذ تمنع عائلته ومحاميه من اللقاء به، من خلال تمديد حظر اللقاء والعقوبات الانضباطية.

وتفرض الدولة التركية المحتلة "العقوبات الانضباطية" على القائد بذرائع واهية، بقصد حرمانه من "الحق في الأمل" الذي يمنح الأمل للمعتقل في حريته الجسدية، بعد قضاء 25 عاماً في السجن دون أي عقوبة.

ندد الأهالي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وطالبوا الكرد في جميع أنحاء العالم بالانتفاض والبقاء في الساحات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

المواطنة فاطمة رشيد من سكان منطقة المعروف في حي الشيخ مقصود طالبت بمعرفة وضع القائد، وأردفت: "نريد أن نعلم وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي".

ونددت بالمؤامرات التي تطال القائد عبد الله أوجلان، وأضافت: "نحن الشعب الكردي سنبقى منتفضين في الساحات وسنبقى يداً واحدة، حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

"يجب إيصال صوتنا للعالم"

من جهته، طالب المواطن أحمد صالح مصطفى بمعرفة الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، وبيّن: "العدو التركي يخاف من القائد عبد الله أوجلان حتى في السجن؛ لأنّ فكره وفلسفته انتشرت في العالم".

ودعا أحمد المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إلى بيان وضع القائد وفك أسره، وشدّد أنه: "على الكرد إيصال صوتهم للعالم كله حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد، وأن يسمع العالم كله بأننا نريد حريته الجسدية".

"حرية القائد تمثل حرية الشعوب كلها"

بدورها، شجبت رشا مصطفى الانتهاكات التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي ككل، ونوّهت: "منذ أكثر من عامين لم نسمع خبراً عن قائدنا، سنبقى نقاوم ونناضل حتى الرمق الأخير".

ودعت رشا مصطفى شعب المنطقة لتوحيد صفوفه، وقالت: "ننادي الأهالي أن يكونوا جنباً إلى جنب حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد، فلولاه لن يتحقق مشروع الأمة الديمقراطية، القائد هو قائد الشعوب كلها، وحريته تمثل حرية الشعوب كلها".

(آ س/ س ر)

ANHA