"هناك من يستغل الإرث العشائري لزرع الفتنة بين مكونات المنطقة"

أدلى شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة منبج وريفها اليوم، ببيان قرئ من قبل وجيه عشيرة البوبنة، خالد العجور، في ساحة مبنى الإدارة المدنية وسط المدينة.

أكد البيان: "لطالما حاولت دولة الاحتلال التركي العبث بأمن واستقرار المنطقة بشتى الطرق والأساليب، وبث التفرقة والفتن بين مكونات شمال وشرق سوريا، حيث شن مرتزقها هجمات على طول خط التماس في مدينة منبج من الجهة الغربية والشمالية الغربية والشمالية محاولين السيطرة على بعض المواقع كنقطة أولى للانطلاق منها نحو إثارة البلبلة على الأرض والمجتمع".

وأضاف: "بثبات وعزيمة قواتنا العسكرية استطعنا التصدي لهجمات مرتزقة الاحتلال التركي التي التركي إلا أن هناك من يريد استغلال العشائر والعزف على الوتر العشائري لزرع التفرقة والفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا خدمة لمصالحهم الضيقة وارتهاناً للأجندات الخارجية التي تريد النيل من وطننا وشعبنا".

شدد البيان: "نحن عشائر منبج وريفها نرفض كل من يحاول استغلال العشائر التي طالما كانت صمام الأمان للمحافظة على وطننا".

فيما أدان شيوخ ووجهاء العشائر بمقاطعة كري سبي خلال بيان، أعمال التخريب والفتنة التي تذكيها الأجندات المعادية لمشروع الإدارة الذاتية في دير الزور؛ بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وطالبوا أبناء العشائر في دير الزور بعدم الانجرار وراء الفتنة التي تحاول الدول المعادية والطامعة بخيرات المناطقة.

وأثنوا على عمليات التي تطلقها قوات سوريا الديمقراطية بهدف القضاء على المخربين وخلايا مرتزقة داعش.

وأكدوا على وقوفهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن المنطقة، والوقوف معها صفاً واحداً في وجه الدول الطامعة في احتلال الأراضي السورية.

(كروب/ف)

ANHA