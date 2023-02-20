"هناك أزمة أخلاق دولية وإقليمية"

في وقت كان يجب فيه فتح المعابر مع سوريا وإيصال المساعدات إلى شعبها بعد الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد، واصلت القوى الدولية وأتباعها الإقليميون إغلاق المعابر مع شمال وشرق سوريا.

ويربط شمال وشرق سوريا مع جنوب كردستان معبر سيمالكا ويربطها مع العراق معبر تل كوجر/ اليعربية وهو مغلق منذ 2020 بقرار من مجلس الأمن الذي خضع لفيتو مزدوج من روسيا والصين اللتين أصرتا الإبقاء على معبر باب الهوى الخاضع لدولة الاحتلال التركي ومرتزقة جبهة النصرة في محافظة إدلب شمال سوريا مفتوحاً؛ لعبور المساعدات الأممية.

ولم تمارس الدول الفاعلة في سوريا أية ضغوط جدية على الصين وروسيا من أجل افتتاح معبر تل كوجر، حيث تحتاج شمال وشرق سوريا التي تحتضن نحو مليون نازح ولاجئ ومهجر لمساعدات مستمرة.

وعلى الرغم من القرار الأمريكي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، لم تتغير الوقائع على الأرض واستمر الحصار المتعدد الاطراف على شمال وشرق سوريا إلى ما بعد كارثة الزلزال.

وقال عضو الهيئة الإدارية لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، محمد بشير: "يجب تجاوز هذه العوائق في هذه المحن الصعبة والترفع عن الخلفيات السياسية، وفتح المعابر من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة".

وأضاف بشير في السياق ذاته: "يمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني مرور المساعدات من معبر سيمالكا الحدودي، نتيجة ضغط دولة الاحتلال التركي؛ لعدم الاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية وتهميش دورها".

من جانبه، بيّن المخرج المسرحي والكاتب، دحام السطام أن "الدول لا تعتبر الحالة الإنسانية من أولوياتها، إنما الجانب السياسي هو الأهم، وهناك أزمة أخلاق دولية وإقليمية".

(م ح)

ANHA