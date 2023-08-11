"حملة KJK هي ردع لهجمات الذهنية الذكورية"

تحت شعار "نحن نقف مع نساء أفغانستان وشنكال ضد هجمات الرجل المهيمن"، أعلنت منظومة المرأة الكردستانية (KJK) في 9 تموز الفائت، أنها بصدد إطلاق حملة لدعم النساء في شنكال وأفغانستان، تبدأ في الفترة الممتدة بين 3 إلى 15آب الجاري.

ودعماً لحملة منظومة المرأة الكردستانية، أطلقت التنظيمات والحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، في 31 تموز الفائت، سلسلة من الفعاليات والنشاطات تحت شعار "رداً على إبادة المرأة.. نخلق الحياة".

ردع لهجمات الذهنية الذكورية

ورأت الإدارية في لجنة العلاقات التابعة لمؤتمر ستار فاطمة حسن أن حملة منظومة المرأة الكردستانية حاضنة تضم كافة النساء اللواتي يتعرضن لهجمات الرجل المهيمن ذي الذهنية الذكورية، وقالت: "دائماً ما تكون النساء مُعرّضات لهجمات الذهنية الذكورية وخاصة النساء في المناطق المحتلة في عفرين وكري سبي وأفغانستان أيضاً".

ونوّهت فاطمة أن الذهنية الذكورية تستمد قوتها من "قتل المرأة وطمس هويتها"، وحرمانها من أبسط حقوقها، وقالت: "عند مهاجمة مرتزقة داعش لشنكال، استهدفوا النساء بالدرجة الأولى؛ وعندما نظمت المرأة نفسها وأدركت قوتها وبأنها قادرة على الدفاع عن نفسها استطاعت أن تُحرر شنكال وتحرر نفسها كذلك".

تعزيز إرادة نساء شنكال وأفغانستان

ولفتت فاطمة حسن الانتباه إلى أن حملة دعم نساء شنكال وأفغانستان، جاءت لإمداد النساء بالمزيد من القوة والإرادة: "لتقف المرأة على قدميها وتُحارب في سبيل تحرير نفسها، وتسترد حقوقها المسلوبة".

وأوضحت: "منذ مئات السنين والذهنية الذكورية تهيمن على العالم أجمع وعلى النساء بشكل خاص، إذ يسعى الرجل المهيمن إلى نشر ظاهرة الاستعباد من خلال طمس هوية المرأة؛ لأنه يرى في حرية المرأة زوال الاستعباد والإبادات في المجتمعات، وهذا ما لا يخدم مصلحته".

وأشارت فاطمة إلى مشاركة مؤتمر ستار في الحملة الداعمة لنساء شنكال وأفغانستان: "نحن بدورنا كتنظيم وحركة نسائية لن نقف مكتوفي الأيدي، وانضممنا إلى الحملة عبر فعاليتنا وخروجنا للساحات وانتفاضاتنا في وجه الذهنية الذكورية".

وأكدت: "نحن النساء في كافة أنحاء العالم يد واحدة، وجميعنا ننادي بحقيقة شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان، ونسعى من أجل استرداد حقوقنا وحريتنا، ويجب أن نُصعّد وتيرة نضالنا، ونُقدم ما نملك لأجل تحقيق ذلك".

لا حل لقضايا المجتمع دون حل قضية المرأة

من جهتها، عبّرت ناطقة مكتب التنظيم في حزب سوريا المستقبل، لمعان شيخو، عن امتنانها حيال الحملة الداعمة لنساء شنكال وأفغانستان.

أشارت إلى ما تعرضت له النساء في شنكال على يد مرتزقة داعش من جرائم في السنوات السابقة، وما يتعرضن له في أفغانستان على يد طالبان حتى الآن من إقصاء لهويتها، وذلك أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

أكدت لمعان على مشاركة حزب سوريا المستقبل في حملة دعم نساء شنكال وأفغانستان، وقالت: "عبر ندواتنا والفعاليات المختلفة الأخرى، سنشارك في هذه الحملة"، ونوهت: "لا حل لقضايا المجتمع إن لم تحل قضية المرأة".

(ي م)

ANHA