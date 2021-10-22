"حملات الإبادة ضد الكرد مستمرة وتركيا تستخدم الأسلحة الكيماوية.. برنامج خاص تبثه وكالتنا مساء اليوم

تبث وكالتنا ANHA مساء اليوم وفي تمام الساعة 19.00 برنامجاً خاصاً ضمن سلسلة البرامج الخاصة التي تبثها لأهم المواضيع وأبرز الأحداث.

برنامج الليلة، يشارك فيه السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي الكردي السوري صالح كدو.

هذا وسيتمحور الحديث حول هدف القوى المستعمرة لكردستان وعلى رأسها الدولة التركية في هجماتها ضد الشعب الكردي، واستخدامها للأسلحة الكيماوية في ظل صمت دولي حيال ما يتعرض له الكرد والدور السلبي الذي يلعبه الحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركته في الهجوم الاحتلالي.

البرنامج سيبث على موقع وكالتنا ومنصاتنا على مواقع التواصل الافتراضي الرسمية.

(م)

ANHA