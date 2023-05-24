"حماية المحاصيل الزراعية تعزز الارتباط بالأرض"

تعد ثقافة حماية الأراضي الزراعية والمحاصيل متعارف عليها منذ القدم في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي دلالة وتعزز الارتباط بالأرض.

يقوم المزارعون في شمال وشرق سوريا بالمكوث في ارضهم بعد نمو المحصول الزراعي، لحمايتها من الحرائق وإحداث التخريب فيها وكنوع من التعاون بين القوى الأمنية لحماية المحاصيل.

مزارعو ناحية درباسيه أكدوا أن مهمة حماية المحاصيل الزراعية ليست مهمة القوى الأمنية فقط، إنما هو واجب على كل مواطن بحماية محصوله".

المواطن عبد الباقي محمد عبد الرحمن من أهالي ناحية درباسيه بمقاطعة الحسكة قال بهذا الخصوص "نحن ومنذ القدم نتعاون على حماية المحاصيل والأراضي وجميع الأهالي يساندون بعضهم في أوقات المحن، وان حماية الأراضي ليست فقط مهمة القوات الأمنية فعلى جميع الأهالي والمزارعين حماية أراضيهم.

وأضاف عبد الرحمن ان هناك مساعي لضرب اقتصاد المنطقة وتوجيه الضربات للإدارة الذاتية، حيث قال: " في ظل الحصار المفروض على المنطقة، تسعى جهات عديدة لضرب الإدارة الذاتية واقتصاد المنطقة.

وأكد في نهاية حديثه ان الأهالي ومزارعي الناحية اتخذوا الاجراءات اللازمة لحماية الأراضي وانهم على اهبة الاستعداد لحماية الأراضي والمحاصيل.

ومن جانبه أشار المزارع زبير أحمد أيو: "هناك بعض الخلايا النائمة التي تعمل على تخريب المحاصيل وحرق الأراضي الزراعية، وأن الأهالي في الناحية وجميع المزارعين يعملون بجهد لحماية اراضيهم ولجني المحصول".

من جنبها ناشدت المزارعة نورا محمد جميع الأهالي بحماية محاصيلهم وأضافت:" على الجميع أن يكونوا يقظين ومستعدين لحماية أراضيهم وهو واجب علينا ككافة فئات المجتمع ".

(ج ع/ م ح)

ANHA