"حل الأزمة السورية يكمن في مبادرة الإدارة الذاتية وعلى الجميع دعمها"

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 18 نيسان، مبادرة لحل الأزمة السورية، تضمنت 9 بنود أساسية، للوصول إلى حل سياسي سلمي للأزمة التي تعيشها البلاد يشمل جميع الأطراف ولا يتعارض مع القرارات الدولية.

الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الشرقية في مدينة هجين، محمود المركاز أوضح لوكالتنا أن: "مبادرة الإدارة الذاتية التي أطلقتها لحل الأزمة السورية لها أهمية كبيرة؛ كونها مبادرة تتماشى مع مصالح كافة السوريين سياسياً واقتصادياً وفكرياً، وتحمل النموذج الأمثل للعيش المشترك ووحدة الشعوب وتضمن حقوق جميع السوريين؛ وبنودها تنص على التعددية واللا مركزية والتي تتنافى تماماً مع مصالح الدول الخارجية".

وأوضح محمود المركاز أن: "على حكومة دمشق وكافة السوريين الذين يؤمنون بالحل السياسي لأزمة البلاد أن يجلسوا إلى طاولة الحوار؛ لإنهاء الصراعات الداخلية وتحديد مصيرهم دون أي تدخل خارجي".

المركاز أكد أن: "أزمة البلاد بحاجة ماسة لهذه المبادرة دون إقصاء أي طرف من الأطراف الوطنية والسياسية، ونأمل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة حوارات داعمة لهذه المبادرة التي من شأنها إنهاء الأزمات وتغيير الكثير في سوريا نحو الأفضل".

بدوره، قال الرئيس المشترك لمجلس حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الشرقي، يحيى العلي: "يجب على حكومة دمشق احتواء شعبها وفق مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة بدلاً من فتح المجال لتحقيق مآرب وأهداف الدول الأخرى".

وأكد العلي أن مبادرة الإدارة الذاتية من مصلحة كافة السوريين والمكونات، وقال: "ولا نأمل سوى نجاحها وتخليص الشعوب من المعاناة التي عاشتها في ظل الأزمة لأكثر من 12عام".

وأوضح العلي: "نحن السوريين لسنا تابعين لأي من الأطراف الخارجية، واجهنا الكثير من النماذج والأفكار بكافة أشكالها السلطوية، والبعثية، والإرهابية، والمتطرفة، ووجدنا أنه لا سبيل لحل الأزمة السورية سوى في نموذج الإدارة الذاتية".

وأشاد العلي بدور كافة مكونات شمال وشرق سوريا في تطبيق مشروع الإدارة الذاتية، وأكد: "ندعم كافة المساعي التي من شأنها تحقيق العدالة وحل أزمة البلاد".

(خ)

ANHA