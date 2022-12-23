"حكي".. تطبيق جديد للتواصل في شمال وشرق سوريا مطلع عام 2023

يطوّر مكتب الاتصالات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتعاون مع شركة (Rcell) للاتصالات لأوّل مرةٍ في المنطقة تطبيقاً جديداً باسم "حكي"، وسيكون التطبيق متاحاً خلال فترةٍ قصيرة.

وأشار الرئيس المشترك لمكتب الاتصالات في الإدارة الذاتية، غاندي حسن إلى حاجة المنطقة لجهاز اتصالٍ خاص بمناطق شمال وشرق سوريا، وكشف أنّه نتيجة لعدم وجود بنية تحتيّة موحّدة لجميع مناطق ومقاطعات شمال وشرق سوريا فإنّ إمكانيّة تطوير هذا الجهاز كان محدوداً.

وأوضح أنّهم قاموا خلال العام الجاري، بتوحيد البنية التحتيّة لجميع مناطق وإدارات شمال وشرق سوريا وربطها ببعضها البعض، لذا تمّ توفير فرصةٍ لتفعيل شبكة أو جهاز تواصل خاص بالمنطقة.

وعلّق حسن على تطوير فكرة تطبيق "حكي" قائلاً: "سيكون هذا التطبيق أفضل من شبكة الـ 3G من حيث جودة الشبكة، ولاسيما من ناحية الأداء، الصوت، الإرسال والاستقبال والاتصال المرئي وإرسال الملفات".

ووفقاً لحسن، فإنّ التطبيق سيكون خاصاً بمناطق شمال وشرق سوريا نظراً لأن خادمها سيكون في المنطقة فقط. وللتطبيق العديد من الميّزات منها الشبكة الداخليّة، ما يعني أنّ جهاز الاتصال سيكون محليّاً فقط من حيث الأمان والاستمراريّة، أي سيعمل في أي مكان تتوفّر فيه شبكة (Rcell).

كما أنّ تطبيق "حكي" المشابه لباقي تطبيقات التواصل كالوتساب والفايبر والسجنال، تطبيقٌ مجاني وسيكون متاحاً على الموقع الرسمي للشركة. وسيعمل التطبيق على أرقام شبكة (Rcell) فقط في الوقت الحالي وقد يعمل على الأرقام الأوروبية والدولية مستقبلاً.

وللتطبيق خاصّية أخرى هي القدرة على التواصل كتابيّاً فقط عند انتهاء باقة (Rcell) ولكن مدّة هذه الخاصيّة ستكون محدودة وبحسب حسن فإنّهم سيحدّدون مدّتها مطلع العام المقبل.

هذا وسيُطرح التطبيق مطلع العام المقبل، كما سيحتوي على 4 أرقام خدمة و3 أرقام للخدمة والطوارئ. ويمكن للشركات الخاصة والمؤسسات استخدام الأرقام الرباعية، في حين يمكن استخدام الأرقام الثلاثية للطوارئ. وسيكون استخدام هذه الأرقام مجانيّاً عبر التطبيق.

مشروع الحوكمة الإلكترونيّة الخاصة بالمؤسسات

وأشار حسن إلى أنّهم سيعملون خلال العام القادم على تنفيذ مشروع "الحوكمة الإلكترونيّة" تكنولوجيا المعلومات والتواصل لتطوير خدمات الإدارة "الخدمات الحكوميّة" أي أنّ العلاقات بين مؤسسات الإدارة الذاتيّة، والمؤسسة وأفرعها ستجري إلكترونيّاً وسيُنفّذ العمل داخليّاً".

(ر)

ANHA