"حكومة دمشق تتحالف مع هجمات الدولة التركية بصمتها"

تستمر هجمات الدولة التركية المستبدة على مناطق شمال وشرق سوريا وتسفر هذه الهجمات عن إصابة واستشهاد المدنيين.

حول هذا الموضوع أبدى المتظاهرون الذين خرجوا إلى ساحات مدينة قامشلو للتنديد بهجمات الدولة التركية بآرائهم لوكالتنا.

أوضح محمد خير عليكا أن الدولة التركية تسعى للتسلل إلى شمال وشرق سوريا "عن طريق الحرب الخاصة والهجمات التي تنفذ بطائرات بدون طيار، تريد الدولة التركية المحتلة بهذه الأساليب زرع الخوف في المجتمع لتجعلهم يخرجون من وطنهم".

وذكر محمد خير عليكا أنه على الرغم من محاولات الدولة التركية المستبدة إلّا أن ثورة شمال وشرق سوريا تقاوم كل هذه الممارسات بمشاركة جميع مكوناتها، وتابع "تعشق مكونات الإقليم ترابها ووجودها. اليوم يدافع الشعب السرياني والعربي والكردي عن وطنهم متكاتفين مع بعضهم البعض في الجبهات الأمامية. نقوم بإيصال صوتنا للقوى الدولية المتواجدة في الإقليم مثل روسيا وأمريكا اللتان تدّعيان أنهما متواجدتان في المنطقة لحماية الأهالي من الهجمات ونقول لهم؛ أنتم لا تقولون الحقيقة كل الهجمات ترتكب أمام أنظاركم ولكنكم لا تتخذون أي إجراء".

'حكومة دمشق متحالفة'

وانتقد عليكا موقف حكومة دمشق من الهجمات التركية، وقال "تريد الدولة التركية اليوم احتلال تل رفعت أيضاً. هذا الصمت يعني تحالف حكومة دمشق مع الدولة التركية المحتلة".

وأكد عليكا استعدادهم لمواجهة كافة الهجمات التركية.

استخدام الأسلحة المحرمة دولياً

وأوضحت ثريا جمعة أن الدولة التركية المحتلة تواصل هجماتها على المنطقة بالأسلحة الثقيلة وتسعى لاحتلال روج أفا بأكملها، وأضافت " الأسلحة التي يُحظر استخدامها عالمياً تستخدمها الدولة التركية ضدنا".

وتابعت ثريا جمعة حديثها، قائلةً "القوى الدولية تلتزم الصمت ونحن نريد أن نقول لهم؛ لا تستطيع الدولة التركية تنفيذ خطة الاحتلال علينا ما لم تدعموها ولكن يبدو أن لكم أيضاً يد في تنفيذ هذه الخطة".

وذكرت ثريا جمعة أنهم لن يخضعوا للعدو أبداً وأنهم سيقاومون.

وأوضح علي سعدون أن هجمات الدولة التركية المحتلة ليست على جزء من كردستان فقط، وقال "الهدف من الهجمات هو إبادة الشعب الكردي. بعد أن احتلت الدولة التركية عفرين، كري سبي وسري كانيه تتجه الآن لكوباني لكنها لن تتوقف عند هذا الحد أيضاً بل ستقوم بتوسيع نطاق هجماتها".

واختتم سعدون حديثه قائلاً "تصعّد الدولة التركية من تهديداتها يوماً بعد يوم وتحشد تجهيزاتها الهجومية".

(ر)

ANHA