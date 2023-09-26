"حكومة باشور تحتكر الوظائف الحكومية لأعضاء حزبها فقط"

طالب الطلاب الأوائل على مستوى جامعات ومعاهد باشور كردستان بحقهم في التعيين على الملاك الدائم، ولفتوا أن الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تفتح باب التعيين إلا للقطاع العسكري، وتغلقه في وجه أصحاب العلم، حسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

أفادت الوكالة بأن عدد الطلاب المتخرجين والأوائل في جامعات ومعاهد باشور كردستان بلغ نحو 10 آلاف طالب، ومنذ عام 2017 أغلقت الحكومة باب التعيينات.

وخلال لقاء أجرته وكالة روج نيوز مع الطلاب الأوائل والمتفوقين حول طلبهم المتكرر في التعيين كل عام، وصمت حكومة باشور كردستان حيال هذه المطالب.

تحدث شوان زياد الذي تخرّج منذ 6 سنوات من الجامعة حول أزمة الخريجين، وقال إن: "حكومة إقليم باشور كردستان تفتح باب التعيين فقط أمام القطاع العسكري، وتغلقه في وجه أصحاب العلم".

وتابع: "مصيرنا مجهول، ولا نعلم إلى متى ننتظر التعيين؟! في معظم أقسام الجامعات والمعاهد هناك مشكلة نقص المعلمين لكن الحكومة لا تقوم بتعييننا"، مضيفاً أنه "على الرغم من أننا قمنا بنشاطات احتجاجية عدة مرات، إلا أننا لم نتلقى إجابة".

من جهته، عبّر درون لاوي عن آرائه حول القضية نفسها، وأكد أن حكومة باشور لا تهتم بتعيين الخريجين الأوائل على الجامعات والمعاهد، وقال: "في السابق كانت الأسباب مرتبطة بالأزمة الاقتصادية لكن الآن لا توجد أزمة اقتصادية ولا مبرر لعدم تعيينا وإننا نرى أن التعيين هو حقنا الأساسي".

وفي نهاية حديثه، قال درون: "بموجب القانون يجب تعييننا لكن الحكومة لا تريد تعيين الطلاب المتخرجين الأوائل، وتعيّن أعضاء حزبها بدلاً عنا".

(س ع)