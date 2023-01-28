"هكذا يقول أوجلان" عمل فني باللغة العربية سيُصدر في الذكرى 24 للمؤامرة على القائد

وبدأت أعمال تصوير مشاهد أغنية "هكذا يقول أوجلان" بتاريخ 24 من شهر كانون الثاني الجاري على خشبة مسرح مركز الثقافة والفن في الطبقة، تحت إشراف لجنة الثقافة والفن في الطبقة وكادر تصوير وإخراج استوديو الشهيد ولات.

ويشارك في العمل، أكثر من 70 شخصاً بين مغنين وفنانين وعازفين، جمعهم كورال غنائي يضم مغنين من المكون العربي مراعاةً لخصوصية العمل، وفرقة موسيقية تضم عازفين وعازفات من كافة مكونات شمال وشرق سوريا، ومغني العمل الفنان، شادي زبيدي، والفنانة ياسمين العسكر.

والأغنية فكرة الشاعر العربي، أحمد العلي من أبناء ناحية تل كوجر، الذي كتب كلمات أغنية "هكذا يقول أوجلان" وعرضها على المشرفين في استوديو الشهيد ولات من أجل تلحينها وإعدادها كـ فيديو كليب، وتمت الموافقة عليها.

وقال الفنان دليل ميرساز؛ الذي يشرف على إعداد العمل: "الأغنية عمل باللغة العربية، وأن يكون هناك عمل عن القائد يطرحه فنانون وشعراء عرب؛ هذا أمرٌ مميز للغاية، ويؤكد لنا أن مكونات المنطقة تتشارك القضية ذاتها".

عن رسالة العمل، أشار ميرساز، "من خلال الفن والأغاني نريد أن تعلم جميع شعوب العالم، أن هناك قائدٌ اسمه عبد الله أوجلان ضحى بأغلى ما يملك من أجل أن تحصل الشعوب على حريتها، ومازال يتعرض لعزلةٍ مشددةٍ من قبل دولة الاحتلال التركي".

وتابع: "رأينا أن النضال من أجل هذا القضية يجب أن يبقى مستمراً على جميع الصعد والميادين، وهذا العمل الفني بمثابة رد الدَّين للقائد على ما قدمه؛ لشعوب المنطقة".

وفيما يتعلق بموعد إصدار الأغنية، بّين ميرساز، أن العرض الأول سيكون عبر منصاتهم الرسمية في مواقع التواصل الافتراضي في 15 شباط المقبل، تزامناً مع الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية على القائد أوجلان".

(خ)

ANHA