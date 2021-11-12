"هجمات تركيا الاحتلالية واستخدامها للكيماوي يعبّر عن هزيمتها"

تشهد مناطق الدفاع المشروع وباشور، منذ الـ 23 من نيسان الماضي، هجمات برية وجوية من قبل جيش الاحتلال التركي، يستخدم فيها الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في باشور (جنوب كردستان).

وعن هذا الموضوع، تحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأِشرفية، فالنتينا عبدو، لوكالتنا، وأوضحت أن هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان مستمرة حتى هذا اليوم، بمختلف الأسلحة، الثقيلة والمحرمة دولياً، ضد قوات الكريلا في المنطقة، سعياً منها إلى القضاء على حركة التحرر الكردستانية واحتلال المنطقة.

وحول استخدام الأسلحة الكيماوية، أشارت فالنتينا إلى أن الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد الكرد، نتيجة فشل مخططاتها وهجماتها وتلقيها ضربات قوية أمام مقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي.

وقالت فالنتينا إن هجمات تركيا الاحتلالية واستخدامها لكافة أنواع الأسلحة يعبّر عن هزيمتها أمام مقاومة مقاتلي الكريلا

'المجتمع الدولي متفق مع تركيا على قتل الكرد'

واستنكرت فالنتينا الصمت الدولي أمام الانتهاكات وهجمات دولة الاحتلال التركي بحق الكرد، وقالت "ليس هناك أي موقف جدّي من قبل المجتمع الدولي أمام هذه الهجمات الوحشية حتى الآن، فصمته يدل على أنه متفق مع الدولة التركية على قتل الكرد.

وناشدت المجتمع الدولي وقف هذه الهجمات التركية على باشور كردستان ومحاسبة الدولة التركية على أعمالها الإجرامية التي تقوم بها ضد الشعب الكردي بأسرع وقت.

هجوم صدام حسين وتركيا هدفه واحد

وفي 16 من آذار عام 1988، استهدفت طائرات الجيش العراقي، بأمر من صدام حسين، بغازات كيماوية، الشعب الكردي في مدينة حلبجة.

وتقول فالنتينا خلال حديثها "تستخدم الدولة التركية الأسلحة الكيماوية اليوم، ضد باشور؛ لتكرار مجزرة حلبجة التي حدثت عام 1988، بهدف إبادة الكرد، ونقول للجميع لا أحد يستطيع إنهاء وجود الكرد على هذه الأرض، لأنهم يدافعون ويقاومون من أجل حقوقهم وأرضهم".

'سيساند الشعب الكردي قوات الكريلا حتى إنهاء وجود الاحتلال التركي'

وقالت فالنتينا عبدو في نهاية حديثها، إن مقاتلي الكريلا يبدون مقاومة تاريخية ضد الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، وسيساند الشعب الكردي قوات الكريلا حتى إنهاء وجود الاحتلال التركي في جبال كردستان.

(سـ)

ANHA