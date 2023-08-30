"هجمات الاحتلال التركي لن تثنينا عن المقاومة والسير على درب الشهداء"

أوضح أعضاء مجلس عوائل الشهداء أن دولة الاحتلال التركي تستمر في شن الهجمات بالطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة على شمال وشرق سوريا، وسط صمت القوى الدولية التي تقف موقف المتفرج.

وقال محمد الأحمد: "ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا والتي تهدف إلى إجهاض مشروع الأمة الديمقراطية"، وأكد أنها: "اعتداء سافر على أرضنا ونحن بدورنا نطالب القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حد لهذه الهجمات".

وشدد الأحمد: "مستعدون لتقديم الغالي والنفيس في سبيل التصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي، ولن تثنينا هذه الهجمات عن المقاومة والسير على درب الشهداء".

وأوضح عدنان سلوم: "تهدف دولة الاحتلال التركي من خلال هجماتها إلى زعزعة أمن واستقرار مناطقنا واحتلال المزيد من الأراضي، كما تسعى إلى ضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي وحّد مكونات شمال وشرق سوريا، وأصبح نموذجاً يحتذى به في الشرق الأوسط بشكل عام".

ونوه سلوم بأنه: "على القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العمل بشكل جدي ووضع حدّ لهجمات دولة الاحتلال التركي وسياساتها العدائية".

وأكد سلوم: "لن نسمح لأحد بزعزعة أمن واستقرار مناطقنا وسنقدم الغالي والنفيس من أجلها".

(خ)

ANHA