"حديث ودّي" يجمع وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السعودي في الأردن

قال وزير الخارجية الإيراني الأربعاء، إنه أجرى "حديثاً ودياً" مع نظيره السعودي على هامش قمة إقليمية عقدت في الأردن.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر تويتر الأربعاء، "حضرت قمة بغداد - 2 في الأردن لنؤكد دعمنا للعراق، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة أيضاً للحديث الودي مع بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عمان، وقطر، والعراق، والكويت والسعودية".

وتابع في تغريدته "أكد لي الوزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران".

وقد مثل كل من أمير عبد اللهيان وفيصل بن فرحان بلده في قمة "بغداد 2" الذي استضافه الأردن بمشاركة العراق ودول الجوار، بالإضافة إلى مصر وفرنسا.

هذا، وقد بدأ البلدان عقد جولات حوار في بغداد اعتباراً من نيسان 2021، سعيا منهما لتحسين العلاقات المقطوعة بين بلديهما منذ مطلع 2016.

(م ش)