"هدفنا تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان"

تسعى دولة الاحتلال التركي منذ 25 عاماً إلى القضاء على فكر القائد عبد الله أوجلان. وفي مواجهة العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وصمْت لجنة مناهضة التعذيب الأوربية (CPT) تتزايد ردود الأفعال كما تزداد الأصوات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

المواطنة خيرية نسو من المكون الإيزيدي استنكرت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان منذ 25 عاماً، وقالت: "ما ذنب القائد أوجلان حتى يمارس عليه كل هذا الظلم وهذه العزلة من قبل دولة الاحتلال التركي؟"

كما نددت خيرية بصمت المجتمع الدولي تجاه العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتابعت، بالقول: "تنادي العديد من الدول بالسلام ولكن في الحقيقة هي ليست كذلك. إذا كانت فعلاً كذلك يجب عليها أن تنهي العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان".

من جانبها، أشارت المواطنة هبة حميد من المكون العربي إلى تأثير فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان في المرأة ونضاله من أجل تطوير نضال المرأة في إطار مشروع الأمة الديمقراطية، وقالت: "حرية الشعوب التواقة للحرية مرتبطة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

كما نددت المواطنة شيراز علي من المكون الكردي بالصمت الدولي حيال العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وقالت: "من خلال تنظيم التظاهرات وعقد الندوات الحوارية وإصدار البيانات سنطبق فكر الأمة الديمقراطية ونطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان لأن هذا واجبنا".

وطالبت المنظمات الدولية القيام بمسؤولياتها وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

ANHA