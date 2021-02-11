"هدفها استئصال الشعب الكردستاني".. PYD: يدعو إلى التكاتف ضد الهجمات التركية على غاري

ودعا الحزب خلال بيان، نشره أمس على موقعه الرسمي، الأمم المتحدة والدول الكبرى والفاعلة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى "التدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردستاني ورمز مقاومته قوات الدفاع عن الشعب الكريلا".

وجاء في مستهل البيان: "في الوقت الذي تقترب فيه ذكرى المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، وتتطور المواقف الدولية والشعبية الداعية إلى تحريره من سجن إمرالي، والتفاف الشعب الكردستاني حول قائده وحول مشروع وفلسفة أخوة الشعوب والحياة الحرة التي قدَّمها القائد عبدالله أوجلان لنيل الحقوق الطبيعية والشرعية للشعب الكردستاني من الأنظمة الاستبدادية وعلى رأسها النظام التركي، مازالت تركيا تؤكد على أنها تسير وفق الذهنية الإلغائية وإنكار الوجود الكردي ومحوه، وتثبت للعالم أجمع نهجها القائم على ارتكاب المجازر والإبادة بحق الشعب الكردستاني، إذ قام الجيش التركي وبأوامر من السلطة الفاشية يوم الأربعاء /10/ شباط/ 2021 بإطلاق عملية عسكرية همجية ضد قوات حركة حرية كردستان الكريلا واستهدافها في منطقة جبل "غاري" والمناطق المحيطة به".

وأدان الحزب في بيانه "هذه الهجمات التي تؤكد للعالم أجمع أن الهدف منها هو استئصال الشعب الكردستاني وإلغاء وجوده من أرضه التاريخية والقضاء عليه، انطلاقًا من الذهنية الفاشية العثمانية الراسخة في ذهنية رأس النظام التركي أردوغان".

ودعا الأمم المتحدة والدول الكبرى والفاعلة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى "التدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردستاني ورمز مقاومته قوات الدفاع عن الشعب الكريلا".

كما أهاب الحزب "بالقوى الشعبية والأحزاب الوطنية في باشور كردستان، وأيضًا حكومتي العراق وباشور ألا تقف موقف المتفرج على هذه الهجمات، واتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه هجمات الاحتلال التركي على حركة حرية كردستان".

ودعا "جميع الشعب الكردستاني إلى التكاتف والتضامن وتصعيد وتيرة النضال والمقاومة ضد كل أشكال الهجمات والاعتداءات التركية".

وطالب "الدولة التركية بالكف الفوري عن هجماتها اللاإنسانية ضد الكرد في دول الجوار، وإيجاد الحلول السلمية للقضية الكردية".

(س ر)