"هدف الهجمات التي تُشنُّ على كوباني هو إعادة إحياء داعش وكسر إرادة الشباب"

خاض أهالي كوباني عام ٢٠١٤ مقاومة لا مثيل لها ضد مرتزقة داعش. والدولة التركية تهاجم كوباني منذ سنوات لإحباط تلك المقاومة وإفشالها، وتسعى إلى إعادة إحياء داعش في المنطقة مرة أخرى.

تستهدف الدولة التركية الشباب على الدوام؛ لأنها تدرك أن الشباب والشابات هم من يقودون مشروع الأمة الديمقراطية. ولهذا تسعى إلى كسر إرادتهم.

واستشهد مؤخراً 6 من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في كوباني إثر هجوم تركي استهدف منزلاً مدنياً فيها.

وأوضحت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في إقليم عفرين، ريم دادا، أن هذا الهجوم نُفذ عن طريق "العملاء الذين باعوا أنفسهم لخدمة الدولة التركية المحتلة، وهدفهم الأساسي هو إفشال وإحباط مشروع الأمة الديمقراطية والقضاء على ثورة شمال وشرق سوريا التي تُدار بقيادة المرأة والشباب".

أرادت الدولة التركية بهذا الهجوم القضاء على إرادة المرأة الشابة وهويتها الحرة في شخصية الشهيدة نوجيان ورفاقها. لأنها تدرك جيداً أن المرأة والشباب هم ديناميكية المجتمع وقياديو مشروع الأمة الديمقراطية. إن إرادة الشباب بهذه الهجمات تُعزز أكثر"، تضيف ريم دادا.

كما ذكرت ريم دادا أن الدولة التركية الفاشية تريد عن طريق هذه الهجمات التي تشنّها على كوباني إعادة إحياء داعش من جديد.

وأكدت ريم دادا أن المقاومة ستتواصل "سنواصل مقاومتنا نحن النساء والشباب ضد هجمات الدولة التركية، وسننتقم لشهدائنا؛ لأننا وصلنا لهذه المرحلة بفضل دمائهم. سوف نُفشل مخططات العدو ونحقق الانتصار".

(ر)

ANHA