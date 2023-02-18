"غزو الظلام" مسرحية عن الإبادة الكردية تعرض لأول مرة في ألمانيا

عرضت مسرحية "غزو الظلام"، لأول المرة، مساء أمس الجمعة، على خشبة دار المسرح القومي في ألمانيا، بحضور كردي وألماني لافت.

وتسلط المسرحية الضوء على الإبادة الثقافية والاجتماعية والتاريخية للشعب الكردي، وسياسات الدولة التركية لحظر اللغة الكردية في باكور كردستان.

سيناريو المسرحية مأخوذ عن رواية مكتوبة باللهجة السورانية بنفس الاسم للكاتب الكردي، بختيار علي.

كتبت سيناريو المسرحيّة، كفال صدقي، وأخرجها الكردي، إحسان عثمان، فيما مثّل فيها 12 ممثلاً مسرحياً عالمياً، منهم من باكور وباشور كردستان وألمانيا واليونان، وعرضت باللغة الألمانية.

وحسب إحسان عثمان، فإن رواية المسرحية تحكي عن الإبادة التي يتعرض إليها الكرد في باكور كردستان، وقال: "بعرض الرواية على شكل مسرحية، سيتم عرض القضية الكردية وحقيقتها على خشبات المسارح في ألمانيا وأوروبا".

وعن أهمية عرضها، قال عثمان: "سيتم عرضه في مهرجان مسرحي في ألمانيا، وسنحاول عرضه في أكبر عدد من الأماكن المتاحة؛ كونه ليس عملاً فنياً أو مسرحياً فحسب، إنما عمل قومي يخص القضية الكردية".

من جانبها، أعربت كاتبة السيناريو والممثلة في المسرحية، كفال صدقي وهي من باشور كردستان، عن فرحتها بالمساهمة والمشاركة في هذا العمل، وقالت: "منذ سنوات طويلة يتعرض الفن والثقافة الكردية للهجمات، وعبر هذا العمل الفني نحاول خلق ثورة فنية وثقافية على خشبات المسارح؛ لتحقيق حقوق شعبنا".

من المقرر أن تعرض مسرحية "غزو الظلام"، على نفس الخشبة في 22 و23 و24 من شهر شباط الجاري، و4 آذار المقبل، و15 و19 من شهر أيار المقبل.

كما سيتم عرضها في باشور كردستان، وستشارك في مهرجان بغداد الدولي للمسرح، وفي مهرجان فجر الدولي للمسرح في إيران، في العام المقبل.

(س ر)

ANHA