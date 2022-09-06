"غازبروم" توقع اتفاقاً مع شركة صينية بشأن تحويل مدفوعات الغاز الروسي بالروبل واليوان

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مع شركة "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل المدفوعات مقابل توريد الغاز الروسي عبر خط "قوة سيبيريا" إلى الصين بالروبل الروسي واليوان الصيني.

وقالت "غازبروم" في بيان صدر عنها إنها الشركة ناقشت مع شركة "سي إن بي سي" الصينية سبل تطوير خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" في روسيا وفي منغوليا.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "غازبورم" أليكسي ميلر، إلى أن هدف الاتفاقات الموقعة مع الشركة الصينية هو تبسيط التعاملات وإعطاء دفعة لتنمية اقتصادات كلا البلدين.

وفي السياق قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه بعد رفض أوروبا للغاز الروسي، ستكون محاولات وتوجهات غازبروم أكثر نحو إيجاد مشترين آخرين.

وأضاف بيسكوف أنه بعد رفض أوروبا للغاز الروسي، ستكون توجهات غازبروم أكثر نشاطاً لإيجاد مشترين بدلاء، لكن سيكون من الضروري أيضاً دراسة كيفية تعويض الكميات المتراجعة".

وتابع قائلاً: "كلما قلّ الغاز المباع إلى الغرب، زادت توجهات بائعي الغاز لدينا أي شركة غازبروم، للعثور على مشترين بديلين. وهذا أمر طبيعي تماماً".

(م ش)