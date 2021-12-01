"غاشانا أربيت" الاستراتيجية في إقليم أمهرة تحت سيطرة الجيش الأثيوبي

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأثيوبية، لغسي تولو، إن الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة تمكنوا من كسر الدفاعات والخنادق المسلحة بالإسمنت لجبهة تحرير تيغراي في منطقة غاشانا أربيت والسيطرة عليها تمامًا، بحسب شبكة "العين الإخبارية".

وأوضح تولو، في مؤتمر صحفي، أن المنطقة تعتبر محورًا استراتيجيًّا يقطع الطريق لقوات جبهة تحرير تيغراي من العودة لإقليمها ومحاصرتها في مثلث محكم.

وأضاف أن الجيش الأثيوبي يتقدم بقيادة رئيس الوزراء، آبي أحمد، ويحقق انتصارات على مختلف الجبهات.

وأشار إلى أن السيطرة على هذه المناطق ستمكّن وتسرّع من تحرير مدن (ولديا- ديسي وكومبلشا) في أقرب وقت "لقد ألحق الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة خسائر كبيرة في صفوف الجبهة".

وتأتي أهمية هذه المنطقة من حيث الاستراتيجية الحربية كونها تقع في إقليم أمهرة وتربط أربع مدن كبرى وهي مدينة ولديا، مدينة لاليبلا، ومدينة سقوطا وجنوب جوندر، ما يجعلها منطقة محورية وفاصلة في حسم المعارك الدائرة.

(ل د)