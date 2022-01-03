"في كل بيت مسعف".. شبيبة دير الزور تخرج ثالث دورة في التمريض والإسعافات الأولية

برعاية حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة بدير الزور، واستمراراً لحملة "في كل بيت مسعف "، أنهت 26 متدربة ومتدرب الدورة التدريبية الثالثة للتمريض والإسعافات الأولية في بلدة السفيرة بريف دير الزور الغربي، اليوم الإثنين.

وخضع المتدربين/ـات لدورة تأهيلية على الإسعافات الأولية لمدة شهر واحد، تضمنت دروساً نظرية وعملية حول معالجة الحروق والجروح وتركيب السيرومات وحقن الإبر، وغيرها من الدروس التي تسهم في رفع الكفاءة التمريضية لديهم، بما يؤدي إلى ملء الشواغر في القطاع الصحي.

وتعتبر هذه الدورة الثالثة من نوعها التي يتم تخريجها منذ إطلاق مجلس الشبيبة الثورية والمرأة الشابة لحملته الإنسانية التي ستغطي جميع مناطق ريف دير الزور الغربي في الأيام المقبلة.

(ع ع/ي م)

ANHA