"في اليوم 140".. انتفاضة "Jin, Jiyan ,Azadî" مستمرة

وخرج المحتجون للساحات والميادين وفي مدن سنه وزاهدان وبلوشستان، وأعربوا عن استيائهم من ممارسات الدولة الإيرانية بحق المحتجين.

وشهدت قرية نانلي قرب مدينة سنه، أمس الجمعة، مظاهرة ضد اعتقال الملا إبراهيم كريم ولقمان أمين، حيث اعتقلتهما قوات الدولة الإيرانية؛ بتهمة دعم الاحتجاجات.

كما شهدت مدينة زاهدان الواقعة وسط إقليم سيستان وبلوشستان، احتجاجات متواصلة، أُدينت خلالها أحكام الإعدام ورُددت هتافات مناهضة للحكومة.

وتحت ريادة شباب سنه في شمال إيران، نظم نشاط احتجاجاً وأدلوا ببيان، أدين فيه "ممارسات الدولة الإيرانية بحق المتظاهرين، وفي المظاهرة دعم الشباب مظاهرات بلوشستان وكردستان".

وأضاف البيان: "مع بدء انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، تشكلت بين الشعوب وحدة تاريخية غير مسبوقة من بلوشستان وإلى كردستان".

وشهدت مدينة ابيدان بمحافظة إيلام في روجهلات كردستان، انتفاضة، وحسب تقرير إخباري لشبكة حقوق الإنسان، فقد اعتقلت القوات الإيرانية ما لا يقل عن 11 شخصاً في عبدان خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي التقرير الجديد لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تعمدت القوات الإيرانية استهداف وإصابة المتظاهرين في هجومها؛ بغية قمع المظاهرات.

واندلعت انتفاضة " Jin, Jiyan ,Azadîالمرأة، الحياة، الحرية"؛ إثر مقتل الشابة الكردية، جينا أميني على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ومن أجل إنهاء هذه الانتفاضة، اتبعت الدولة الإيرانية كافة الأساليب والوسائل المتاحة للقضاء عليها إلا أن الانتفاضة مستمرة دون انقطاع.

(ي م)