"فراغ رئاسي وحكومي".. الرئيس اللبناني يوقع مرسوم إقالة الحكومة

وغادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون، اليوم الأحد، مكتبه في قصر بعبدا الرئاسي معلناً أنه وقع مرسوماً صباح اليوم باعتبار الحكومة اللبنانية "مستقيلة".

وقال عون إنه وقع مرسوم استقالة الحكومة وذلك قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، وأضاف "اليوم صباحاً وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقعت مرسوم استقالة الحكومة".

وعجز البرلمان حتى الآن عن الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات القوانين وتعيين رؤساء الوزراء وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة قبل أن يصوت عليها البرلمان.

وكانت تحكم لبنان حكومة تصريف للأعمال مع محاولة رئيس الوزراء المكلف منذ ستة أشهر تشكيل حكومة.

وفي أسبوعه الأخير في القصر وقع عون الذي تولى الرئاسة في عام 2016، اتفاقاً بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل، وأشاد أنصاره بهذه الإنجازات لكن منتقديه يقولون إن تلك النجاحات المتواضعة تتضاءل مقارنة بالانهيار المالي عام 2019 والذي دفع بأكثر من 80 في المئة من السكان إلى براثن الفقر وأدى إلى أوسع احتجاجات مناهضة للحكومة في التاريخ الحديث.

وارتبطت أيضاً فترة عون بشكل وثيق بانفجار عام 2020 في مرفأ بيروت، والذي خلف أكثر من 220 قتيلاً، وقال عون في وقت لاحق إنه كان على علم بالمواد الكيماوية المخزنة هناك وأحال الملف إلى سلطات أخرى لاتخاذ إجراءات، إلا أن عائلات الضحايا قالت إنه كان يجب عليه فعل المزيد.

وقال عون في مقابلة مع وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، إن رحيله اليوم الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته رسمياً، لن يكون نهاية مسيرته السياسية.

(د ع)