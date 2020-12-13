"فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان منفذ لحرية واستقرار الشرق الأوسط"

تستمر الدولة التركية بفرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان، وتمنع كلاً من محاميه وذويه من اللقاء به، فيما تزداد ردود أفعال مكونات شمال وشرق سوريا الرافضة للعزلة.

ممثلة المرأة لحزب الحداثة والديمقراطية في سوريا إخلاص الهجو أوضحت لوكالتنا، أن سبب العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان هي العقد النفسية المتراكمة للدولة التركية تجاه الكرد، وقالت: "تركيا تهدف إلى محو أهداف ومكتسبات الشعب الكردي، وتتعمد فرض عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان لمنع بث مبادئه وفلسفته وأفكاره في إيجاد حلول لقضايا وأزمة الشرق الأوسط".

وأكدت إخلاص بأن أهداف تركيا لن تتحقق، لأن فكر القائد تكرس على أسس قيّمة ومبادئ عظيمة لدى كافة المكونات وأن تركيا لن تستطيع صهر ومسح انتمائهم لفلسفته.

إخلاص الهجو طالبت في ختام حديثها الحكومات الأوروبية والرأي العام العالمي ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك لرفع العزلة، وقالت: "انتهاكات الدولة التركية بحق القائد عار على جبين كل من يلتزم الصمت، وأنا كفرد من المكون العربي في شمال وشرق سوريا أدين كافة السياسات الممنهجة التي تطبق على القائد أوجلان".

لفكر القائد دور مؤثر في الشرق الأوسط

بدورها بيّنت عضوة حزب الحداثة والديمقراطية في سوريا ابتسام مصطفى أن القائد عبدالله أوجلان هو المحرر الفكري والفلسفي لشعوب الشرق الأوسط، وهو من رسخ مبدأ أخوة الشعوب بين المجتمع للتخلص من العبودية .

أما الإدارية في مكتب المرأة لحزب الحداثة والديمقراطية في سوريا هيفاء محمود فلفتت إلى أن فكر القائد عبدالله أوجلان قائم على أساس احترام الحريات، ولفكره دور مؤثر في كافة أرجاء العالم، وقالت: "فكر القائد أثر على مجتمع الشرق الأوسط وهذا ما دفع لتشديد العزلة عليه".

ولفتت هيفاء محمود في الختام إلى أن القائد عبدالله أوجلان بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط مدرسة الأمة الديمقراطية وبيّن عبر كتبه ورسائله ماهية الحرية والمقاومة وكيفية نيل الحقوق، ليستطيعوا الوقوف في وجه الانتهاكات والاحتلال، وقالت: "فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان منفذ لاستقرار كافة شعوب الشرق الأوسط".

(م ح)

ANHA