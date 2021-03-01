"فكر القائد جعل يوم 8 آذار بداية إنارة طريق المرأة نحو التحرّر"

يصادف الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به كافّة النساء في أرجاء العالم، ومع اقتراب حلول 8 آذار، رصدت مراسلتنا آراء عضوات وأعضاء مجلس مقاطعة الشهباء حول هذا اليوم.

العضو في مجلس مقاطعة الشهباء مصطفى الحمدو، قال: "سابقاً كانت المرأة مضطهدة بكل حقوقها، فبعد إدراكنا للحركة الديمقراطية لاحظنا فرقاً شاسعاً، فقد أصبحت المرأة تشارك في كافّة الفعاليات والتنظيمات في المجتمع، كما أنّنا لاحظنا تقدّم المرأة بفكرها وتغلّبها على الذّهنية الذكورية والسير على طريق تطوير نفسها".

العادات والتقاليد همّشت دور المرأة

وتابع الحمدو: "العادات والتقاليد التي فُرضت علينا، جعلتنا نرى أنّ المرأة خُلقت من أجل الزواج والقيام بالأعمال المنزلية، وكانت تُحرم من ممارسة هواياتها، بل كانت مهمّشة في مجتمعنا، لكن فكر القائد عبد الله أوجلان وفلسفته أزالت تلك النظرة حول المرأة، فأصبحت عضوة فعّالة في المجتمع، ونحن الآن نسير على ذاك الفكر لإتمام معادلة المساواة بين الرّجل والمرأة".

الفكر الديمقراطيّ أثّر إيجاباً على ذهنيّة الرجل

أمّا العضوة في لجنة المرأة بمجلس مقاطعة الشهباء فاطمة الحسن، فقالت: "في البداية أبارك عيد المرأة في 8 آذار على جميع نساء العالم، ففي السابق لم نكن نعلم بوجود عيد للمرأة الذي يحتفل به العالم، لكن بعد انضمامنا للحركة الديمقراطية والتعرف على فكر القائد عبد الله أوجلان وتدريبات الفكر الحرّ علمنا أنّ المرأة لها أهمية كبيرة، وأنّها ليست ربّة منزل كما زُرع في عقولنا سابقاً".

وتابعت فاطمة: "المرأة لها أهمية في كافّة المجلات السياسية والاقتصاديّة والاجتماعية وغيرها، وذاك الفكر الديمقراطي أثّر تأثيراً إيجابيّاً على ذهنية الرّجل، فقد أصبح يقدّر معنى روح الرفاقية في العمل، وأعطى أهمّية للمرأة والأسرة".

من جهته قال العضو في مجلس مقاطعة الشهباء أحمد الأحمد: "نعتبر يوم الثامن من آذار يوم استذكار للمرأة، والّذي يُحتفل به في كافة أنّحاء العالم، فالمرأة سابقاً حُرمت من أبسط حقوقها كإتمام دراستها، فقد كانت تدرس فقط المرحلة الابتدائية، ثمّ يُفرض عليها البقاء في المنزل وممارسة الأعمال المنزلية، لكن اليوم نرى أنّ المرأة قد حطّمت تلك القيود بفضل فكر الأمة الديمقراطية التي جعلت منها صاحبة رأي وقرار يحدّد موقفها في الحياة".

(إ)

ANHA