"فكر القائد عبد الله أوجلان نجاة لكافة الشعوب"

تحدث عدد من الأهالي ممن التقوا في أوقات سابقة بالقائد عبدالله أوجلان، عن مضمون تلك اللقاءات والأحاديث التي دارت بينهم وبين القائد أوجلان.

محمد كنجو من أهالي قرية بينه بناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين، يبلغ 67 عاماً، تعرف كنجو على الفكر الديمقراطي الذي خطه القائد عبد الله أوجلان في سنة 1982، وقد التقى عدة مرات بالقائد عبد الله أوجلان في لبنان ودمشق وحلب.

وقال كنجو: " تعرفت على فكر القائد في الثمانينيات وأدركت ذاتي من خلال فكر القائد عبد الله أوجلان، وقابلته مرات عدة مما زاد من تعلقي به، كما أنني وعدت القائد بالسير على خطا الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن".

وأضاف كنجو: " ثورتنا بدأت بالناس البسطاء، ولذلك فإن أساس ثورتنا متين، لذا هي مستمرة وصامدة أمام كل محاولات الصهر، وآخر المحاولات هي أساليب الفاشي أردوغان لكننا لن نتأثر بأساليبه لأننا ترعرعنا على طريق المقاومة".

واختتم كنجو حديثه قائلاً: "لن نترك دماء شهدائنا وسنظل نسير على نهج القائد عبد الله أوجلان حتى آخر رمق ولن نقبل بالاستسلام أمام أي احتلال فاشي لأن فكر القائد هو النجاة لكافة الشعوب".

ومن الذين التقوا بالقائد أوجلان عارف شيخو من مواليد 1953 من أهالي قرية جيه التابعة لناحية بلبل في مقاطعة عفرين، انضم شيخو إلى العمل الجبهوي عام 1986 في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ، عمل شيخو مع عدد من أصدقائه لنشر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان آنذاك.

التقى شيخو بالقائد عبد الله أوجلان عام 1992 حين كان في زيارة لمدينة حلب، وحضر اجتماعات عدة له، تضمنت دروس الفكر الحر الديمقراطي والاعتماد على الذات، والأخذ بمطالب الشعب الذي سار على نهج الأمة.

وقال شيخو: " بلقائي مع القائد عبد الله أوجلان رأيت أنه يولي الأهمية للاعتماد على الذات ووضع المهام على عاتق الشعب، والشعور بالمسؤولية والعمل الجماعي من أجل تحقيق الحرية".

ونوه شيخو إلى مقولات وأحاديث القائد عبد الله أوجلان خلال لقائه به، وقال: "الشكوى والتذمر وعدم إيجاد الحلول كانت غير مقبولة لدى القائد، لأنه كان يقول دائماً (إياك أن تطلب الرحمة من عدوك، افعل ما تراه مناسباً واستشر صديقك أو قريبك أو جارك ولا تستسلم لأي عائق يقف في طريقك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب غيرك".

واختتم شيخو حديثه بالقول " القائد علمني أنه من الممكن لحزب أن يخطئ، ومن الممكن لشخص أن يخطئ أيضاً، لكن لا يمكن لشعب كامل أن يرتكب الخطأ، لذا جعل من الشعب أساساً لمشروعه".

(ك)