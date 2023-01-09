"ِشعلة ثورة المرأة لن تنطفئ"...استذكار شهيدات مجزرة باريس الأولى في دمشق

الاستذكار شارك فيه العشرات من أهالي حي زور آفا في العاصمة دمشق، وخلاله قرئ بيان من قبل عضوة مجلس مؤتمر ستار زينب محمد، وجاء فيه:

" نصادف الذكرى العاشرة لمجزرة باريس الأولى والتي ارتكبت بحق المرأة الكردية واستهدفت قضية المرأة والشعب الكردي، إن شهيداتنا الثلاث قتلن غدراً لإطفاء شعلة ثورة المرأة ولكن العدو فشل وهذه الشعلة لن تنطفئ وستبقى الشهيدات خالدات في قلوبنا وشعلة ثورتهن مستمرة بثورتنا في وجه الطغيات والذهنية الذكورية".

واكد البيان أن الشعب الكردي والمرأة سيبقون مستمرين بالكفاح عن النصر.

بعد ذلك عرض سنفزيون عن حياة الشهيدة ساكينة جانسز، وتعالى بعده شعار " Jin Jiyan Azadî".

(سـ)

ANHA