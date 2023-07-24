"​​​​​​​ بحماية مكتسبات ثورة 19 تموز سنكون قادرين على الإطاحة بأي اتفاقية معادية"

وفي الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان، نظم حزب الاتحاد الديمقراطية في مقاطعة الشهباء، تظاهرة في مقاطعة الشهباء، تحت شعار:" تطبيق نهج الأمة الديمقراطية هي هزيمة لوزان".

التظاهرة انطلقت من أمام مشفى آفرين بمشاركة المئات من الأهالي، ورفعوا خلالها لافتات كتب عليها" لا لمعاهدة لوزان" ووسط ترديد شعارات:" تسقط المؤامرة الدولية"، " وتموت الخيانة" و "الحرية للقائد عبد الله أوجلان".

وبعد الوصول لمخيم برخدان، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، بعدها تحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعتي الشهباء وعفرين منان سليمان، وندد في حديثه بمعاهدة لوزان وقال :" لا للوزان جديد، ولا لتجزئة كردستان".

وتابع:" هذه المؤامرة اثبتت العداء للكرد وخانت العهود معهم، ولن يقبل بها بعد الآن".

وأكد على أم مكتسبات ثورة 19 تموز يجب أن يتم الحفاظ عليها، وأن الشعب الكردي قادر على الإطاحة بأي اتفاقيات معادية.

وبدروها تابعت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الشهباء وعفرين فريدة يعقوب، وقالت :" الدول المهيمنة وقفت أمام حرية الشعب الكردي، وخط الخيانة كان كمثل الخنجر يستمر حتى يومنا هذا في جسد الشعب الكردي، هدف معاهدة لوزان كانت الإبادة".

واختتمت:" الهجمات لا تتوقف ضدنا، يحاربون ثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا، وبكل الوسائل يسعون لإخفاء تاريخنا، لكن بنهوض حركة حرية كردستان، أفشلت كافة مخططاتهم، والثوريين في هذه الحركة يفدون بأنفسهم لأجل الشعب الكردي".

لتنتهي بعد ذلك المظاهرة بتعالي شعار" المقاومة حياة"

(سـ)