"دور المرأة في النهوض بالمجتمع" موضوع ندوة حوارية في الطبقة

وحضرت الندوة عدد من النساء، بالإضافة إلى اداريات في لجان المرأة، وذلك في قاعة الاجتماعات في مركز حزب سوريا المستقبل بالطبقة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت نائبة ناطقة المرأة في مجلس الطبقة لحزب سوريا المستقبل فاطمة العلي عن محور الندوة الذي تناول اسهام المرأة في بناء المجتمع وتطويره بشكل فعال على مدار التاريخ وحتى وقتنا الحاضر.

وأضافت فاطمة العلي أن دور المرأة في العمل مهم جداً، بحيث أصبحت مشاركة في العمل بشكل حقيقي وواقعي لا يمكن تجاهلها، واستطاعت المرأة اقتحام جميع المجالات السياسية والاجتماعية والعسكرية وإثبات كفاءتها بشكل كبير.

وأشارت فاطمة العلي إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع الحاضر ينطلق من الايمان الراسخ بأن الارتقاء بأوضاع المرأة، يعد بمثابة الركيزة الأساسية من ركائز تطوير أي مجتمع وتنميته.

وقبل ختام الندوة فتح باب المداخلات والنقاش للحضور، وأكدت النساء الحاضرات أنه من خلال الندوات الحوارية يمكن تسليط الضوء على قضايا المرأة ودورها في الحياة العملية لتحقيق التوازن الصحيح في المجتمعات.

(ع صل)

ANHA