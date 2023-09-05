"دولة الاحتلال التركي تستهدف القياديين والقياديات انتقاماً لمرتزقة داعش"

قال نائب الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة المدني، عبد السلام حمسورك لوكالتنا: "بعد تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من رجس إرهاب داعش لم يرق لدولة الاحتلال التركي ذلك الأمر وبدأ باحتلال بعض المناطق، لكن بعد تصدي قوات سوريا الديمقراطية لها وإفشال محاولات احتلال مناطق أخرى سلكت طريقاً مغايراً، حيث بدأت باستهداف القياديين والقياديات والمنشآت المدنية والعسكرية بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي".

وشدد: "أبناء شمال وشرق سوريا لن يتهاونوا في التصدي لهجمات الاحتلال التركي والدفاع عن أرضهم وسيناضلون لتحرير المناطق المحتلة".

وقالت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فيروز خليل، "على الرغم من مزاعم القوى الدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أنهم يدعون الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، إلا أنها تصمت حيال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة واستهدافه للقياديين وخاصة الذين حاربوا إلى جانب التحالف الدولي ضد مرتزقة داعش".

الانتقام لداعش

وأكدت أن "استهداف الاحتلال التركي للقياديين الذين كان له الفضل بدحر مرتزقة داعش من المنطقة أكبر دليل على أنه يريد الانتقام لداعش".

فيما طالب وجيه عشيرة الصبخة، الشيخ تركي السوعان، الأمم المتحدة والتحالف الدولي بالوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي ووضع حد لاستهداف القياديين بالطائرات المسيّرة وفرض حظر جوي على المنطقة.

وشدد: "سنقف صفاً واحداً في وجه أي عدوان على منطقتنا وسندافع عن أرضنا وسنستمر في ملاحقة مرتزقة داعش حتى القضاء عليهم".

(خ)

ANHA