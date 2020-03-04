"لا نثق بالدولة التركية"

طالبت مكونات ناحية تربه سبيه بكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان خلال مسيرة جماهيرية، نظمتها مؤسسة عوائل الشهداء في الناحية، انطلقت من أمام مركز مؤتمر ستار شرقي الناحية، وتوجهت صوب مركز الشبيبة.

وتقدمت المسيرة التي جابت السوق المركزي أمهات الشهداء، وحمل خلالها المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "الحرية للقائد أوجلان"، وأطلقوا شعارات تُحيي مقاومة القائد كـ "حرية القائد هي حرية شعوب المنطقة".

وعبّر أهالي الناحية في هتافاتهم عن استنكارهم لممارسات السلطات التركية من محاولات التعتم عمداً على الأنباء المتعلقة بالقائد أوجلان, موضحين أن حريق إمرالي الأخير مفتعل، والهدف منه كسر إرادة شعوب كردستان.

وتوقفت المسيرة أمام مركز اتحاد الشبيبة، وهناك ألقى الإداري في مؤسسة عوائل الشهداء هيف حاجي كلمة أشار من خلالها إلى أن الدولة التركية تحاول كسر إرادة الشعوب من خلال فرض عزلة مشددة على القائد، وعدم الكشف عن مصيره.

أكد هيف حاجي على أن شعوب ومكونات المنطقة لم تعد تثق بالدولة التركية، على الرغم من لقاء عائلة القائد به، وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل حسب مواثيقها، ورفع العزلة بشكل كلي عن القائد أوجلان.

(ر ر/أ ب)

ANHA