"كن أنت التغيير" شعار ندوة حوارية في الرقة

حضرت الندوة عضوات وأعضاء حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري إلى جانب عضوات مجلس المرأة السورية وعدد من الشابات.

أقيمت الندوة في مكتب حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري الواقع وسط مدينة الرقة.

وتضمنت الندوة ثلاثة محاور: (المحور الأول حول زواج القاصرات، المحور الثاني حول حقوق الطفل، والمحور الثالث حول الهجرة).

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، فيما بعد فتح باب النقاش حول المحاور.

المحور الأول تناول زواج القاصرات، حيث تطرقت إدارية مكتب المرأة في مجلس المرأة السورية شمس سينو إلى استمرار الصراع السوري وما يتعلق بشؤون المرأة وقالت:" مشكلة المرأة عميقة ليست داخل سوريا فقط إنما في الشرق الأوسط واستخدمت كسلعة أو آلة لإنجاب الأطفال، وكانت الضحية خصوصاً في زمن احتلال داعش للمدن حيث أجبرت على أن تتزوج في سن صغيرة وذلك نابع من تراكمات تاريخية ومن قوالب العادات والتقاليد".

وأشارت شمس سينو :" زواج القاصرات جعل نسبة الطلاق تزداد بسبب عدم قدرتهن على تحمل أعباء الأسرة، فتوعيتهن شيء هام".

أما في المحور الثاني والذي تناول حقوق الطفل، فتحدثت عضوة مجلس المرأة السورية سعاد الكردي وقالت :" أحد أسباب استهتار الأطفال هي الحرب التي وقع ضحيتها المرأة والأطفال، تحت تأثير الحرب الخاصة التي تمر بها المنطقة من ترويج المخدرات واستغلال الأطفال بكافة أشكاله، إضافة للوضع الاقتصادي المتردي الذي يؤدي إلى عمالة الأطفال".

وأضافت شمس: "لتجنب تلك الحروب الخاصة يتطلب تنظيم حملات التوعية للأطفال والاهتمام بالتعليم مع الرقابة الأسرية".

في المحور الثالث والأخير والذي تناول الهجرة تطرق عضو مكتب التحالف الوطني الديمقراطي يحيى الفوزي إلى أن الحرب التي دارت في سوريا عامة جعلت الآلاف من المواطنين يتجهون نحو الهجرة، والتي لها دوافع عدة أولها الحروب والمستوى المعيشي وهذا ما تجسد على أرض الواقع.

وقال:" العودة إلى الوطن موضوع هام ويتطلب حلاً سياسياً متكاملاً في البلد والدعوة لعودتهم إلى المنطقة والابتعاد عن عامل الخوف حتى يستطيع كل مواطن العودة إلى مدينته".

(ر ع/س و)

ANHA