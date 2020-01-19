"قسد" تكشف حصيلة المعارك خلال الأيام الخمسة المنصرمة

وكشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية حصيلة المعارك والمقاومة خلال الفترة الواقعة بين 13 إلى 18 كانون الثاني الجاري، وذلك خلال بيان.

وجاء في نص البيان:

"يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عمليات القصف والاستطلاع، وعليه:

سري كانيه

بتاريخ 13 كانون الثاني قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مشيرفة والقرى المحيطة بها بالأسلحة الثقيلة.

عين عيسى

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى سيدا، الهوز، عريضة، بير كنو، ابراهيم لكردي، مردودا، خربة بقر ومخيط طريق M4 الدولي، مستخدمة قذائف الهاون والأوبيس، وأسفر القصف العنيف والمتواصل بتاريخ 15 كانون الثاني عن إصابة أحد مقاتلينا إصابة بليغة، ما أدى إلى استشهاده متأثراً بإصابته، كما أسفر القصف عن أضرار مادية بممتلكات المدنيين.

عملية عسكرية ناجحة ضد عناصر داعش

نفذت وحدات مكافحة الإرهاب بتاريخ 14 كانون الثاني عملية عسكرية في دير الروز، استهدفت المرتزق الملقب بـ أبو الورد العراقي المسؤول عن البترول وعن تمويل خلايا داعش النائمة، والإشراف على هجمات داعش في المنطقة. وخلال العملية نشبت اشتباكات بين وحداتنا والمرتزقة، وأسفر الاشتباك عن مقتل المرتزق أبو الورد العراقي، ومرتزق آخر لم يتم التعرف على اسمه.

كما تمكنت وحداتنا خلال العملية من الاستيلاء على كمية من الذخائر والوثائق".

(ك)