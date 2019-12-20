"قسد" تستكملُ مساعيها من أجل وحدةِ الصفّ الكرديّ وتلتقي قيادات عدد من الأحزاب

بعد البيان الّذي أصدرته الإدارة الذّاتيّة فيما يتعلّق بالسّماح لأحزاب المجلس الوطنيّ بمزاولة نشاطاتها بدون شروط وبدون الحاجة إلى الموافقات القانونية، وكذلك إسقاط جميع التّهم الموجّهة إلى قيادات المجلس، اجتمعت قيادة قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة اليوم مع ممثّلي عدد من الأحزاب السّياسيّة الكرديّة، لتعزيز مساعي وحدة الصّفّ الكرديّ.

واجتمع القائد لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي اليوم مع مُمثّلين عن كلّ من الحزب الدّيمقراطيّ الكرديّ التّقدّمي في سوريّا، وأحزاب التّحالف الوطنيّ الكردي في سوريا (ويضم خمسة أحزاب)، وحزب الوحدة الدّيمقراطيّ الكرديّ في سوريا.

وحضر الاجتماعات عن الحزب الدّيمقراطيّ الكرديّ التّقدّمي في سوريا كلّ من القياديّين صلاح درويش، أحمد بركات، أحمد سليمان وحسين جتو. أمّا عن التّحالف الوطنيّ الكرديّ في سوريا فشارك كلّ من القياديّين أمجد عثمان، مصطفى مشايخ، صالح كدو، فوزي شنكالي ونصر الدّين إبراهيم. وعن حزب يكيتي الكرديّ في سوريّا فشارك كلّ من القياديّين حسن صالح وعبد الصّمد خلف برو.

وخلال الاجتماعات أطلع عبدي ممثّلي الأحزاب السّياسيّة على مجمل المستجدّات الأخيرة في مناطق شمال وشرق سوريّا، كما استمع إلى وجهات النّظر ومقترحات الأحزاب الكرديّة فيما يتعلّق بوحدة الصّفّ الكرديّ.

كما ناقش المجتمعون الجهود والمساعي الّتي تبذلها قيادة قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة على صعيد وحدة الصّفّ الكرديّ، وأهمّية تعزيز هذه المساعي من قبل الأحزاب الكرديّة.

وحول آلية تنفيذ وتطبيق مساعي وحدة الصّفّ الكرديّ قال عبدي: "ليس هناك مزيد من الوقت لتضييعه، من الأهمّية بمكان إنجاح هذه المساعي بأسرع وقت، وعدم انتظار القوى الخارجية، يجب أن نعمل جميعاً وبشكل مشترك للوصول إلى وحدة الصّفّ الكرديّ".

مُمثّلي الأحزاب السّياسيّة أشادوا بهذه المساعي، وأكّدوا دعمهم ومساندتهم لها، وأكّدوا استعدادهم لأداء ما يقع على عاتقهم لتكليل هذه المساعي بالنّجاح في أسرع وقت.

المجتمعون ناقشوا أيضاً موضوع اللّقاءات مع النّظام السّوريّ، حيث أطلع القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي المجتمعين على المستجدّات على هذا الصّعيد.

(ك)

ANHA