"على الجامعة العربية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهما تجاه العدوان التركي"

أدلت مكاتب المرأة للأحزاب السياسية في ناحية تربه سبيه التابعة لإقليم الجزيرة شمال شرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، قُرئ من قبل الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي نرمين يوسف أمام مركز هيزل للثقافة والفن، طالبت المكاتب من خلاله بإنهاء الاحتلال التركي لمناطق شمال شرق سوريا.

نساء مكاتب المرأة للأحزاب السياسية (حزب الاتحاد الديمقراطي- حزب روج الديمقراطي الكردستاني- حزب المحافظين- حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا- حزب الاتحاد السرياني- الهيئة الوطنية العربية)، أوضحن عبر بيانهن: "نحن كقوة سياسية مُمثلة لإرادة المرأة الحرة في ناحية تربه سبيه، نُعلن وبأشد العبارات إدانتنا واستنكارنا للعدوان التركي واحتلاله للأراضي السورية والاعتداء على سيادتها".

وبيّنت نساء الأحزاب السياسية عبر بيانهن بأن العدوان التركي هو انتهاك سافر للقوانين الدولية، وتهديداً فاضحاً لكافة التوازنات الدولية المُتعلقة بمحاربة الإرهاب في سوريا، وأشارت: "حيث استهدف هذا العدوان بشكل مباشر ما تم توفيره خلال السنوات الماضية من أمن واستقرار، واستهدف بشكل متعمد السجون التي تضم معتقلي داعش والمخيمات التي تحويّ عائلاتهم".

ونوّهت نساء الأحزاب السياسية أيضاً بأن انتهاكات الاحتلال التركي وصلت لحدّ استهداف الطواقم الطبية والقوافل الإنسانية المدنية والصحفيين، وبيّنت: "حيث استُشهد عدد من المدنيين والصحفيين، ووثّقت منظمة العفو الدولية عدداً كبيراً من هذه الجرائم في تقريرها المؤرخ في 18 أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى شهادات أطباء حول حروق غير معروفة".

وطالبت نساء الأحزاب السياسية عبر بيانهن النظام السوري القيام بواجبه الوطني وحماية سيادة الأراضي السورية، ودعت الجامعة العربية والمجتمع الدولي للوقوف بمسؤولية كبيرة تجاه الاحتلال التركي، ومحاولة تهجيره للسكان المدنيين وإحداث تغيير ديموغرافي.

تتعرض مناطق شمال شرق سوريا منذ 9 تشرين الأول، لهجمات عنيفة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من الجيش الوطني السوري، حيث ارتكب الاحتلال التركي منذُ بدء الهجوم وحتى الآن عشرات المجازر بحق المدنيين العُزّل، بالإضافة لتهجير الآلاف قسراً من منازلهم، وسط صمت دولي وإقليمي.

(ر ر/ أ ب)

ANHA