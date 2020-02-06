"عبد الله أوجلان الغائب الحاضر في قلب الشّعب الكرديّ"

بالتّزامن مع اقتراب ذكرى المؤامرة الدّوليّة والإقليميّة الّتي استهدفت قائد الشّعب الكرديّ عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأوّل عام 1998 عقد مجلس ناحية الشّرقيّة في مدينة قامشلو محاضرة مع عرض سنفزيون عن المؤامرة، وذلك في مدرسة ثانوية البنات في حي الجودي الواقع شرق مدينة قامشلو

وشارك في المحاضرة أهالي النّاحية الشّرقيّة، والأعضاء في مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وقوى الأمن الدّاخليّ، والعضوات في مؤتمر ستار.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت تلاها عرض سينفيزون لمدّة 45 دقيقة، تضمّنت مقتطفات عن المؤامرة الدّوليّة على قائد الشّعب الكرديّ عبد الله أوجلان، ومن ثمّ تحدّثت الإداريّة في مؤتمر ستار بمدينة قامشلو آذار عفرين، وقالت: "إنّ فكر وفلسفة القائد هي السّبب في اشتراك العديد من الدّول في المؤامرة الدّوليّة عليه؛ لأنّه كان يشكّل خطراً على مصالحهم عامّةً؛ ولأنّ هذه الدّول كانت دائماً تضع شعوب الشّرق الأوسط تحتَ ظلام العبوديّة؛ بهدف كسب مصالحها الشّخصية، ولأنّ فكر القائد آبو يهدف إلى تحرير كافة الشعوب المضطهدة، لذلك أقدمت هذه الدّول على حبك مؤامرة أدت لاختطاف القائد وتسليمه للسّلطات التّركيّة".

كما أكّدت عفرين على "أنّ القائد يهدف بفكره إلى خلاص كلّ الشّعوب المُضطهَدة، وليس الشّعب الكردي فقط، كما يحاول البعض الترويج له، فالقائد بدأ بالشّعب الكرديّ؛ لأنّه أكثر الشّعوب المُضطهَدة في الشّرق الأوسط".

وأشارت عفرين في ختام حديثها إلى أنّ هدف الاحتلال التّركيّ من العزلة المُشدّدة على قائد الشعب الكرديّ عبد الله أوجلان هو إبادة الشّعب الكرديّ، منوّهة إلى أنّ أوجلان أخرج الشّعب الكرديّ من متاهة الأنظمة السّلطويّة ورسم لهم طريق الخلاص والحرية.

واختتُمت المحاضرة بترديد الشّعارات الّتي تُحيّي نضال ومقاومة القائد أوجلان.

والجدير بالذّكر أنّ حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ بالتّنسيق مع مؤتمر ستار سيعقد سلسلة محاضرات مماثلة في جميع أحياء مدينة قامشلو، والّتي ستستمرّ حتّى 12 من شهر شباط الجاري.

(س ع/إ)

ANHA