"براعم المستقبل" حضانة لمساعدة الأم العاملة

افتتح مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب حضانة باسم "براعم المستقبل" في الـ 15 تشرين الأول عام2019 لتسهيل أمور المرأة العاملة في الحي.

وكان الافتتاح وفقاً للقرارات التي اتخذها مؤتمر ستار في الكونفرانس، قبل عام ونصف.

وتبلغ نسبة النساء العاملات ضمن المؤسسات والمجالس والأحزاب السياسية والكومينات 80%.

الإدارية في منسقية مؤتمر ستار سهام بلال قالت: إن الهدف من افتتاح الحضانة هو تخفيف العبء عن الأمهات العاملات ضمن المجالس والمؤسسات والمعلمات في مدارس حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وتستقبل الحضانة الأطفال من عمر الـ 6 أشهر حتى 5 سنوات، وتشرف عليهم 3 مربيات.

وتفتتح الحضانة التي تضم الآن 21 طفلاً وطفلة، أبوابها في الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً، عدا الجمعة، تقوم فيها المربيات باستقبال الأطفال، ورعايتهم، فهن متخصصات في التعامل مع الأطفال.

وتتألف الحضانة من: غرفة الألعاب، وغرف النوم، والمطبخ، وغرفة للإدارة والاستقبال.

الإدارية في منسقية مؤتمر ستار سهام بلال استهلت حديثها بالقول:" كي تستطيع المرأة العاملة التوافق بين عملها وبين تربية أطفالها، ومتابعة عملها دون قلق عليهم ، افتتحنا الحضانة التي تعدّ المنزل الثاني للطفل ".

(س و)

ANHA