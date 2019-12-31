"الوحدات الخاصة" تنقذ إقليم الجزيرة من مجازر وشيكة عشية عيد الميلاد

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، بصدد عملية نوعية نفذتها الوحدات الخاصة التابعة لقواتهم في ناحية الشدادي، فككت من خلالها خلية لمرتزقة داعش كانت تحاول تنفيذ هجمات إرهابية عشية الاحتفال برأس السنة.

القوات قالت إنها ضبطت سيارة مفخخة في مدينة قامشلو وتمكنت من إبطال مفعولها والقاء القبض على أمير ومرتزقة

ونص البيان هو:

"نفذت الوحدات الخاصة لقوات سوريا الديمقراطية وبتاريخ 30 كانون الأول عملية ضد خلية نائمة لمرتزقة داعش في منطقة الشدادي.

الخلية التي تم ضبطها كانت تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية بواسطة عربات مفخخة في مدن قامشلو والحسكة وديرك تستهدف من خلالها المدنيين المحتفلين وترتكب المجازر بحقهم.

هذا وخلال العملية ألقي القبض على امير للمرتزقة يدعى فرات سلطان حسين المكنى بابو منذر، عراقي الأصل

فيما ألقي القبض أيضاً على مرتزق يدعى أحمد محمد العبد والذي كان يخبئ سيارة مفخخة في مدينة قامشلو، تم أبطال مفعولها من قبل الوحدات المختصة.

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية

31كانون الأول 2019".

(سـ)

ANHA